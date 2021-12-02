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社會 社會焦點 保障人權

追兇畫面曝！他欠北聯幫200萬賭債遭持槍擄走　妻嚇呆急報警

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1日發生擄人案！28歲林姓男子，欠下北聯幫200萬賭債，遲遲未還錢，對方不滿叫王姓男子（26歲）設局，約林男、其妻、胞弟到中央南路，豈料2名惡煞已在場等並持槍，當場將林連人帶車押走，並叫王男負責開車前往山區，林妻見狀嚇壞趕緊報警。警獲報後，花1小時將林男救出，並當場逮獲王姓嫌犯，全案訊後依妨害自由、恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦。

這場驚魂記發生在1日，王姓男子受北聯幫2惡煞請託，將欠賭債的林男、蕭姓妻子與弟弟等人，邀請他們到北投中央南路二段，林不疑有他赴約前往。沒想到2名惡煞，已經在現場等待，看見林出現當場持槍將人推進林的車上，同時要求王男駕駛車輛赴山區。

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲王姓嫌犯設局邀請欠債林男及其妻與胞弟到北投中央南路二段，豈料竟將林男強押上車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林妻見到丈夫被擄走，嚇到不知所措，只好跑到長安派出所報案，並向警方表示「我老公被擄走有生命危險！」，警不敢輕忽，立即進行線上攔截圍捕，林妻也提供丈夫手機定位，所幸警方花1小時左右在秀山、稻香路口攔查到王姓男子駕駛的小客車，順利將林男救出來，但2名惡煞卻逃之夭夭。

筆錄時，林男堅稱沒有被任何人擄走，只是與朋友一起出去辦事，而林妻本來語帶保留不願多說，直到警方耐心與她溝通，她才委婉表示丈夫欠下北聯幫200萬賭債。

警方經查，發現王姓嫌犯有故意殺人等前科，由於2名北聯幫成員仍在逃，將持續追緝，至於王男警訊後，依妨害自由等罪，移送士林地檢署偵辦。

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