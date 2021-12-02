北投男積欠200萬賭債！　當街遭3煞「持槍押上車」囚禁

▲林男疑似積欠王男200萬賭債未還，王男上午率眾在北投街頭持槍將他押走。

圖、文／CTWANT

台北市1名林姓男子（28歲），疑似積欠另名王姓男子200萬賭債，因為他遲遲未還，王男心生不滿，1日上午10時許，林男與友人步行在北投中央南路2段時，王男夥同友人持槍抵住林男脖子，嗆聲「跟我走」，隨即將人帶上車，駕車離去，友人見狀整個人嚇呆，趕緊報案，警方在案發後1小時，將林男救出，也逮捕王姓犯嫌（26歲），訊後依妨害自由、恐嚇取財罪嫌偵辦。

警方調查，林男與王嫌相互認識，因林男先前欠下200萬賭債，遲遲不還，王男相當不爽，於是率眾將他押走，由於他過去有殺人未遂前科，這次又持槍擄人，警方目前在擴大追查，背後是否有人教唆，也要釐清。

警方表示，上午突然有人跑到派出所，慌張的向警方表示，「我朋友被人用槍押走了」。警方聞訊開始追查，發現王男座車輛先開往新北市方向，之後又開往北投。

警方深入追查發現，林男被囚禁在北投秀山路、中和街口，立刻出動警力4前往救人，所幸林男被救出時，身上並無外傷。

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