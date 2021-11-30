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台大作弊班「教授勸別鬧大」：要有愛與包容！同學再爆助教內幕

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲「Dcard」 傳出台大學生集體作弊 。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台大近日鬧出集體作弊醜聞，幾位學生為了息事寧人，不惜道歉、威脅，甚至喊出100萬封口費，該名爆料的女同學29日再更新貼文，上課時教授說事情鬧大，所以整件事情交給校方處理，教授還說「下次不要鬧這麼大，要有愛與包容」，還有人爆料，說會把作弊同學揪出來的助教，今天上課也都沒有作為。

Dcard臺灣大學版上一篇「某系作弊事件」的貼文這幾天吵得沸沸揚揚，目前文章內容已經移除，爆料的女同學29日更新貼文，教授在課堂上表示，由於事情鬧太大了，所以會由校方處理，「然後，下次有事去他辦公室找他講就好，不要鬧這麼大，要有愛與包容喔！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲助教稱會把作弊的同學抓出來。（圖／翻攝自Dcard）

而當時自稱是「這班的助教」27日在貼文下留言，該查的都查了，也大概確定有哪些人作弊，「對於這種作弊還那麼囂張的學生，我一定一個個抓出來，學期顏色絕對是最鮮豔的那種，我會在課堂上統一宣布如何處理這件事情」。

結果不少網友爆料，助教周一在課堂是根本沒有作為，也沒有提到這起事件，「結果今天課堂上助教根本沒有講話，之前留言那個助教是不是假的」、「感覺整個事件變得好和諧，教授不追究但是給學校處理？然後今天助教也沒表示什麼」、「助教為何寧可在網路留言，也不寄信給同學們通知後續處理辦法」。但也有人指出，「之前留言的那個助教不是反串，因為他在個人臉書有發文，但剛看他也刪文了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲該班同學指出，教授根本沒有作為。（圖／翻攝自Dcard）

女同學事後又更新貼文，「因為現在這件事是交給校方處理，所以我不會寄信給系辦或教授，處理權畢竟不在他們手上」，階段性目標是達成了，會靜待結果出來再看要不要採取進一步行動。

對此，台大校方指出，會進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理，台大也強調，擁有良好品德是教育重要的目的、公平評量是考試最重要的精神，校方會持續宣導對於誠信與正直的重要，養成學生自律的品格。

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