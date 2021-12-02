幸運約到天菜男！床上激戰「1舉動」妹子秒冷感：到底欸？

▲原PO因為跑友1句話瞬間冷感。（示意圖／123RF）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人單身久了沒對象，為了解決需求就會「約跑」。就有一名網友發文表示，日前他和跑友有約，雖然身高、長相都很符合她性幻想的模樣，但是兩人激戰時，對方卻突然噴出1句話，讓她瞬間冷感又出戲，有人也會這樣嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在「匿名公社」上，以「跑友做到投入時突然飆髒話，到底」為題發文，提到日前她與跑友有約，見到本人時，對方身高、長相都很可以，完全符合她性幻想的模樣，「比視訊上還帥！」

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兩人見面後，隨即開始激戰，然而，正當雙方很投入之際，男生卻突然喊「X！你這賤X母X！」原PO聽到後頓時傻住，接著不可思議的抬起頭問，「你...剛剛是在飆髒話嗎？」

▲後來跑友再相約，原PO都裝忙不願再去。（示意圖／視覺中國CFP）

男跑友雖然愣了1秒，不過隨即又繼續「忙」正事，並喊「嗯～啊～X！X你這X子真爽！」原PO聽到當下瞬間冷感又出戲，一點「性」奮的感覺都沒了，只能草草應付就收場，事後對方再約跑，她也都假裝沒空。

原PO就好奇，大家在%%%的時候，難道也會飆髒話嗎？飆了以後會更起勁？「我只覺得冷場的說」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「蠻好笑的，下一個會更好」、「看完有點好笑」、「哈哈好有畫面」、「不好意思，我偷笑了」、「光想像那個畫面就覺得好笑，解嗨」、「有人愛，有人不愛，隨緣」、「無言的結局」、「謎片看太多了」、「本土謎片也沒有這樣接地氣，感覺當下可以直接罷工」、「這樣的言語還真的是傻眼」。