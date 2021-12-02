冥婚帶動暗黑產業鏈　一具女屍可賣70萬

▲冥婚不只是傳統而已，背後甚至蘊藏著龐大商機。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

在大陸、台灣和華人地區仍保有「冥婚」的傳統，最早可追溯到殷商時期，據上海大學民俗教授黃景春研究顯示，包括山東、山西和陝西一帶，當地民眾仍保有冥婚的傳統習俗，他從2003年開始走訪這些地區調查，發現冥婚不只是傳統而已，背後甚至蘊藏著龐大商機。

▲冥婚不只是傳統而已，背後甚至蘊藏著龐大商機。（示意圖／翻攝自東方IC）

台灣也有冥婚習俗，一般是已去世女性嫁給陽間男性，最常見的方式，即是女方家屬會將死者的生辰八字、冥紙、鈔票等物置於紅包袋中，再放在道路上，躲在一旁觀察有無年輕男子拾起。若男子撿拾，就會強迫男方迎娶，因此長輩常告誡年輕男性不要亂撿路上的東西。

根據大陸《澎湃新聞》報導，上述的地區若有未婚年輕女子因故去世後不能葬在娘家，許多人為了讓早逝的女兒有一處墓地，選擇將遺體賣出、舉行冥婚。而未婚男子死後同樣無法葬入祖墳，家人為了彌補遺憾，就有買女屍冥婚的需求。

▲冥婚不只是傳統而已，背後甚至蘊藏著龐大商機。（示意圖／Pixabay）

報導提到，隨著大陸經濟發展，一度讓這個市場變的瘋狂，像是陝西榆林的一位當地人士受訪時就指出，冥婚習俗自古就有，過去因為地方貧窮，許多村民使用「紙人」來冥婚，「隨著陝北經濟因煤礦好轉，大家要求也就高了，開始找真人『配婚』」。

冥婚其實就跟一般婚禮習俗一樣，也需要媒人牽線，或是透過熟人安排介紹男女雙方家人認識，多半是由男方家庭主動，也因此造成女性屍體需求量增加，價位也就愈來愈提升。而這所謂的中間人，就被稱之為「鬼媒」，這種人通常都會跟殯葬業者或是醫院太平間的人士熟識，從中得知消息來源，再進行後續安排，藉此達到營利的目的。

▲冥婚間接催生「人屍交易」。（圖／達志／美聯社）

自2010年前後，屍體交易市場曾達頂峰，根據黃景春就表示，冥婚間接催生「人屍交易」，有些女性的屍體出售價格可高達15萬人民幣（約新台幣70萬）；許多外地人得知屍體能在這些地區賣錢，有人就偷盜屍體拉來賣，近來在大陸頻頻傳出女性屍體離奇失蹤的案件，就連較年長的女性屍體也不放過，讓家屬相當氣憤，原因就是和古老流傳的習俗「冥婚」有關，而這股冥婚商機甚至隱藏犯罪動機，甚至造成無辜女性慘遭殺害。

▲女子過世，屍骨被挖出。（圖／翻攝自海峽都市報）

報導指出，近年來，「冥婚」誘發許多刑事案件，包括故意殺人、盜竊屍體、詐騙和敲詐勒索等，儘管冥婚習俗多次引發命案、刑案，不過據陝西省榆林市民政局社會福利科科長張鵬程指出，這是上千年的傳統習俗，想要改變是漫長且艱難的事；山西省民政廳社會事務處人員也表示，「移風易俗是個長期、緩慢的過程，而配陰婚（冥婚）這個習俗，目前無法強制規定或限制」。

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