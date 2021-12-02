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社會 社會焦點 保障人權

林秉樞「驚句連發」一次看　拒認偷拍嘉瑜：她會傳照片給我

記者黃翊婷／綜合報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，2日凌晨被新北地院裁定羈押禁見。但他在移送法院的過程中，雖然5度道歉，卻堅決不認偷拍，反控是高嘉瑜常常傳照片給他，還一連吐出驚人之語，「那嘉瑜跟小馬已經贏了，放我一馬！放我一馬！」

▲▼施暴高嘉瑜，林秉樞聲押。（圖／記者陳以昇攝）

▲林秉樞在移送途中接連爆出驚人之語。（圖／記者陳以昇攝）

林秉樞1日被移送法院開羈押庭的途中，面對媒體提出3點聲明，他表示，很多人建議他不要講話，但他覺得，如果現在不講，以後可能就沒機會講了，「第一點，如果有傷害或對不起高嘉瑜的地方，我在這邊鄭重公開向她道歉！」

林秉樞接著說，「第二點，很多人說偷拍或有什麼性愛影片，絕對絕對絕對不是事實，但3次警詢的時候，我都有提出這個，我們相關親密影片，都是由嘉瑜本人掌鏡，也都沒有外傳。那這個嘉瑜常常傳照片給我等等，沒有所謂偷拍或外流的問題。

林秉樞指出，「第三點，拘禁是絕對沒有的事情，如果有的話，高嘉瑜怎麼會來參加我媽媽的告別式？怎麼會來靈堂？來關心？那如果交往期間有對不起她的地方，我再次鄭重向她道歉。」

至於施暴部分，林秉樞回應，「男生這樣就是不對，肢體衝突期間，我比她（高嘉瑜）高壯很多，確實讓她受傷，她個性確實不好，但我個性也很不好啦，那其他私事我就不便多說，只是讓她受傷，確實是我不對，這個沒有任何藉口，剛剛當庭我也有承認，但我絕對沒有拿影片來恐嚇她！」

林秉樞全程5度道歉，最後還擺出求饒姿態說對不起，「那嘉瑜跟小馬已經贏了，放我一馬！放我一馬！」但面對媒體追問強調高嘉瑜掌鏡是否想帶風向，他駁斥，「沒有沒有沒有，我是強調『部分』是她掌鏡，我只是強調沒有偷拍，雙方都有（掌鏡）！但現在講這個很不堪，現在不適合講好不好？」

▲▼高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

▲高嘉瑜公開傷勢照片。（圖／高嘉瑜提供）

施暴事件曝光後，林秉樞被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，可能反覆實行同一犯罪，因此向法院聲押禁見。

新北地院1日晚間10點30分召開羈押庭，經過一夜審理，認定林秉樞涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人之虞，且有反覆實施恐嚇犯行之虞，而有羈押之必要，因此在2日凌晨2時許裁准羈押並禁止見接通信。

▼林秉樞2日凌晨被法院裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

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