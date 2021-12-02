林秉樞1軋5永不缺女人　2官司都靠「女友們」脫身

記者黃翊婷／綜合報導

立委高嘉瑜遭家暴案，施暴者林秉樞已在2日凌晨被收押。由於林秉樞1日清晨被逮時，身旁還有一位長髮正妹相伴，掀起大眾對於「紅粉密友」的好奇；據了解，他牽涉的官司不少，雙北3地檢都有案，其中2件官司都是靠女友們的說詞才脫罪。

▲林秉樞身纏多起官司，如今又被控涉嫌對高嘉瑜施暴。（圖／記者黃彥傑攝）

林秉樞在11月初入住板橋某飯店，並以5萬元的價格租下12樓的房間，而在高嘉瑜11日入住之前，還有一名31歲的吳姓女子數度進出他的房間。後來林秉樞在12月1日清晨被逮，吳女也相伴在一旁，但她堅稱2人只是朋友，因為林說心情不好，才會前來陪伴，後續還幫忙處理飯店退房等事宜。

林秉樞的身邊似乎永遠不缺女性相伴，若算上高嘉瑜，至少曾有5女留在他身邊。而官司纏身的林秉樞，不僅在雙北3地檢都有案，其中還有2件官司是靠「女友們」的說詞才得以脫罪。

● 事件一

一名女網友指控，2008年4月間與林秉樞相約見面，卻在車上遭摸手、臉，還被載到摩鐵強壓上床撫摸胸部，直到她說要報警才停手；但在送她回家時，林又在山間寺廟前做出不禮貌舉動。

林秉樞當時挨告後堅稱，他沒有帶女網友到摩鐵，更沒有對女網友做出猥褻行為；他解釋，當天確實有和女網友一起出去，也曾開玩笑說對方很胖，對方看起來有點不高興，但隔天又瘋狂傳簡訊、打電話給他，希望他不要不理睬。

由於女網友事發隔天曾傳訊給林秉樞，表明「好想念你哦」，再隔一天又傳，「我們今晚見面，好嗎」、「我願意做任何事情，只要你不要不理會我，好嗎」，雖然她解釋是想要林秉樞當面給個交代，但檢察官認為這些文字沒提到受害情節，內容和一般遭猥褻侵害後的反應顯然不同，因此以告訴有瑕疵，證據不足等理由，處分不起訴。

▲林秉樞1日在飯店被警方拘提，身邊還有女性朋友陪伴。（圖／記者陳雕文翻攝）

● 事件二

林秉樞2016年2月7日下午3時許開車載著謝姓女友，行經台北市大安區市民大道上的敦復停車場時，與林姓男子發生行車糾紛，竟手持木棍把人逼到牆角，還勒脖辱罵「叭三小」，事後挨告傷害、強制等罪。

然而，由於事發地點距離監視器太遠，就算放大畫面看，也只看到林秉樞曾把左手放在林男肩膀或頸部間，大約2秒鐘後又放下。此外，目擊者謝女也作證沒看到木棍、沒聽到辱罵情節，檢察官因此以罪嫌不足為由，處分不起訴，經高檢署駁回再議確定。

如今林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，雖然他堅決否認偷拍不雅影像，但還是被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌。新北地院經過徹夜審理，最終在2日凌晨裁准羈押林秉樞並禁止見接通信。