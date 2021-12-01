往返「台馬」約3小時　《南北之星快輪》2022年4月正式啟航

▲《南北之星快輪》2022年4月正式啟航。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園與馬祖為姊妹縣市，長年來，交往十分密切。桃園市長鄭文燦1日出席於台北舉行的《南北之星快輪》發布會，對於明（2022）年4月南北之星快輪啟航後，提供旅客兼具平穩、科技、人性等優點的高速郵輪服務，由台北港前往馬祖福澳港，單趟航程約3小時，勢將掀起另一波馬祖旅遊熱潮。

▲桃園市長鄭文燦表示，《南北之星快輪》啟航後，勢將掀起另一波馬祖旅遊熱潮。（圖／市府提供）

鄭市長談到，易飛網爭取到《南北之星快輪》總代理，而易飛網集團董事長周育蔚推動貨物代理已有多年，服務項目包括馬祖免稅商店、航空公司票務代理、機上免稅物品販賣等，將空運、旅運服務，以海運方式帶到馬祖，讓在馬祖旅遊的旅客也可購買到高品質的免稅商品。

連江縣長劉增應表示，馬祖近年觀光蓬勃發展，尤其是每年4月至6月的藍眼淚，如夢似幻的美景，令人難忘，但4月為馬祖霧季，常影響對外交通及觀光發展。因此馬祖南北航運公司與易飛網合作推出「南北之星快輪」，明年4月上旬正式啟航，台北至馬祖南竿單趟航程僅需3小時，大幅縮短現有海運交通時間，成為馬祖海運交通的新里程碑。

易飛網集團董事長周育蔚表示，馬祖因霧季造成對外交通不便，深深影響馬祖返鄉鄉親及觀光旅客，在多方努力促成下，易飛網與南北海運公司合作，爭取到「南北之星快輪」總代理服務，未來遊客想賞藍眼淚不用再擔心「關島」，也希望明年台灣旅遊的春天就從馬祖開始，旅遊同業也都能有更好的發展機會。

劉縣長也談到，馬祖是早期的前線戰地，具神秘色彩的旅遊魅力，明年2月12日起4月10日，由連江縣政府及中華文化總會共同策劃的首屆「馬祖國際藝術島」將隆重登場，透過藝術文化設計，將馬祖歷史文化、美景、建築等特色融入生活場域，豐富旅遊體驗，邀請國人到馬祖旅遊，體驗獨特的島嶼文化。

易飛網集團董事長周育蔚表示，馬祖因霧季造成對外交通不便，深深影響馬祖返鄉鄉親及觀光旅客，在多方努力促成下，易飛網與南北海運公司合作，爭取到「南北之星快輪」總代理服務，未來遊客想賞藍眼淚不用再擔心「關島」，也希望明年台灣旅遊的春天就從馬祖開始，旅遊同業也都能有更好的發展機會。

南北海運公司董事長陳開壽表示，斥資2.5億元打造的「南北之星快輪」由新加坡製造，今(2021)年8月底自星國運抵台灣，全船採可斜躺式座位，船長49公尺、船寬8.5公尺、總噸位達497噸，單次載客量近300人；巡航船速為35.8節，最大船速可達到每小時40節，台北至馬祖南竿單趟航程僅需3小時。