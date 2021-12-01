送10支iPhone 13！「企業品牌聲望大調查」投票流程一次看　獎項破千份

記者黃君瀚／綜合報導
《東森新媒體ETtoday》即日起至12月31日舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，邀請台灣消費者票選心中最佳企業，活動分為「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，每位會員1天可投60票，只要參與就有機會帶走iPhone 13、全聯500元禮券等1150樣超值贈品。
活動辦法：
活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。
投票攻略：
Step 1：登入／註冊會員
《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。
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▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。
▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。
Step 2：3大賽區投票
每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。
《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm
《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm
《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm
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