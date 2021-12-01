送10支iPhone 13！「企業品牌聲望大調查」投票流程一次看　獎項破千份

台灣各行各業正面臨數位化浪潮的洗禮，或者處於世代接班的轉型中，作為本土媒體接觸率第一的《東森新媒體ETtoday》，在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」，除作為消費者的參考，也為社會共好盡一份力量。活動期間自即日起至2021年12月31日24點止，邀請所有朋友一起票選心目中的優秀企業，並且還有機會將「iPhone13」帶回家！