台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

▲由經濟部辦理的觀光工廠評鑑結果揭曉，台南市萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，雙雙榮獲優良觀光工廠殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南觀光工廠輔導有成！經濟部辦理觀光工廠評鑑結果揭曉，萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，榮獲優良觀光工廠在主題特色、廠區空間、設施展示、服務品質、營運模式等方面優異表現獲得評審團認可，獲得優良觀光工廠殊榮，30日於萬國通路創意觀光工廠辦理知性之旅，獲得在地公協會的支持與鼓勵。

黃偉哲市長表示，萬國通路創意觀光工廠於去年開幕，成為全台首座行李箱主題觀光工廠，提供民眾了解旅行箱的生產流程，具備豐富的知識性及娛樂性，為來台南遊客前往台南高鐵的歸程途中，增添一個旅遊景點新選擇，今年更迅速獲得優良觀光工廠的榮譽，未來可期！

黃偉哲說，黑橋牌香腸博物館在地耕耘一甲子，為全台首座香腸主題觀光工廠，透過館內打造原景重現的展覽內容，分享一路走來的黑橋牌，更以世界的角度表達「香腸」的飲食文化內涵，今年蟬聯獲得優良觀光工廠美譽，期望繼續推廣「香腸國際化」理念，邁向國際！

經發局陳凱凌局長說，目前台南市觀光工廠數量24家全國第一，今年協助5家通過續評、2家獲選優良觀光工廠；從評鑑通過成立觀光工廠，到獲選優良觀光工廠，市府始終堅持注入輔導能量，與業者攜手共進，未來期許萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館可以成為國際亮點的代表性觀光工廠，推廣國際！

經發局陳凱凌局長指出，市府也將提供高品質與多樣性服務，從觀光工廠內部進行升級，如協助導入五感體驗、綠能、雙語等元素，到進行國內外整合行銷，如參與國內外展覽、拍攝英日文行銷影片等。透過積極輔導觀光工廠內部優化與外部行銷，期能將觀光工廠推廣至其他縣市甚至國際市場，為地方觀光帶來龐大經濟效益。

市府指出，觀光工廠內更具備豐富的知識性及娛樂性，是親子旅遊首選去處，歡迎民眾前往體驗產業觀光魅力。更多精彩活動詳情請至台南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。