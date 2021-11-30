　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

▲由經濟部辦理的觀光工廠評鑑結果揭曉，台南市萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，雙雙榮獲優良觀光工廠殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由經濟部辦理的觀光工廠評鑑結果揭曉，台南市萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，雙雙榮獲優良觀光工廠殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南觀光工廠輔導有成！經濟部辦理觀光工廠評鑑結果揭曉，萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，榮獲優良觀光工廠在主題特色、廠區空間、設施展示、服務品質、營運模式等方面優異表現獲得評審團認可，獲得優良觀光工廠殊榮，30日於萬國通路創意觀光工廠辦理知性之旅，獲得在地公協會的支持與鼓勵。

黃偉哲市長表示，萬國通路創意觀光工廠於去年開幕，成為全台首座行李箱主題觀光工廠，提供民眾了解旅行箱的生產流程，具備豐富的知識性及娛樂性，為來台南遊客前往台南高鐵的歸程途中，增添一個旅遊景點新選擇，今年更迅速獲得優良觀光工廠的榮譽，未來可期！

黃偉哲說，黑橋牌香腸博物館在地耕耘一甲子，為全台首座香腸主題觀光工廠，透過館內打造原景重現的展覽內容，分享一路走來的黑橋牌，更以世界的角度表達「香腸」的飲食文化內涵，今年蟬聯獲得優良觀光工廠美譽，期望繼續推廣「香腸國際化」理念，邁向國際！

▲由經濟部辦理的觀光工廠評鑑結果揭曉，台南市萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，雙雙榮獲優良觀光工廠殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局陳凱凌局長說，目前台南市觀光工廠數量24家全國第一，今年協助5家通過續評、2家獲選優良觀光工廠；從評鑑通過成立觀光工廠，到獲選優良觀光工廠，市府始終堅持注入輔導能量，與業者攜手共進，未來期許萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館可以成為國際亮點的代表性觀光工廠，推廣國際！

經發局陳凱凌局長指出，市府也將提供高品質與多樣性服務，從觀光工廠內部進行升級，如協助導入五感體驗、綠能、雙語等元素，到進行國內外整合行銷，如參與國內外展覽、拍攝英日文行銷影片等。透過積極輔導觀光工廠內部優化與外部行銷，期能將觀光工廠推廣至其他縣市甚至國際市場，為地方觀光帶來龐大經濟效益。

▲由經濟部辦理的觀光工廠評鑑結果揭曉，台南市萬國通路創意觀光工廠及黑橋牌香腸博物館，雙雙榮獲優良觀光工廠殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，觀光工廠內更具備豐富的知識性及娛樂性，是親子旅遊首選去處，歡迎民眾前往體驗產業觀光魅力。更多精彩活動詳情請至台南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／北市百齡橋3車追撞　「火燒車」嚇壞路人
台北女下班見男友「內褲站起來」　崩潰：年後要結婚欸
驚悚影片曝光！怪手才挖2下…水泥廠噴霧塔秒倒塌　司機遭活埋亡
林秉樞不只打女友！啃老「逼父母跪地」　剪刀戳身掃把抽腿
下樓梯滑手機！她慘摔落18階　「全身詭異抽搐」驚悚畫面曝
中油宣布！「汽柴油明起大降1.1元」
林秉樞持裸照逼前女友下跪打耳光　暴行「完整複製」高嘉瑜身上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

捐贈萬斤柳丁持續14年　桃園副議長李曉鐘助果農關懷弱勢

武術美少女「狂奪金牌」還不滿意　求完美衝了！全運會再拿1金

台電屏東區營業處新卸任處長交接　高雄區副處長黃志榮陞任處長

龍潭扶輪社捐贈30套專業捕蜂裝備　義消中隊：更有安全性

LINE禮物「好禮嘉義」專區上線　12月3日至10日開館9折慶

黃偉哲表揚維護治安有功人員　提出台南治安事件應對策略

民雄大士爺廟整修完成　賴清德主持入火安座　

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑　溪北聖誕樹率先點亮

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

捐贈萬斤柳丁持續14年　桃園副議長李曉鐘助果農關懷弱勢

武術美少女「狂奪金牌」還不滿意　求完美衝了！全運會再拿1金

台電屏東區營業處新卸任處長交接　高雄區副處長黃志榮陞任處長

龍潭扶輪社捐贈30套專業捕蜂裝備　義消中隊：更有安全性

LINE禮物「好禮嘉義」專區上線　12月3日至10日開館9折慶

黃偉哲表揚維護治安有功人員　提出台南治安事件應對策略

民雄大士爺廟整修完成　賴清德主持入火安座　

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑　溪北聖誕樹率先點亮

《華燈》10大金句連發！酒店小姐宛如甄嬛宮鬥…網嚇真的超狠

徐生明少棒／抗癌鬥士潘忠韋回任球評：熟悉的感覺回來了

徐生明少棒／劉奕辰棒打張可洛再見安打　台北東園首冠

高嘉瑜遭家暴全身傷！男友住處「亮燈」緊閉　鄰居曝近況

快訊／北市百齡橋3車追撞！轎車突「冒煙燃燒」竄火光　嚇壞路人

金馬影史「首位女性最佳新導演」！李安嚴師上身鞭策：第2部最難

美技沒收統一獅長打　岳政華：判絖錯誤轉錯邊才變美技

文策院投資台日BL劇《正負之間》　2對CP高顏值男男戀進攻國際

備戰2022米其林！高雄市啟動摘星行動　首場邀星廚私房分享

高雄今日戲院一年塌4次！帆布、鷹架全摔地上　阿伯坐輪椅逃難

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

嘉基成立「神經修復重建中心」

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

聽信「飆股」明牌險遭詐

男子酒駕毒駕扣薪後繳清

高雄社會住宅「入住資格」將放寬

佳里警民聯手護麻防竊動起來！

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

紙張沿路散落路面安南警急追！

姊弟失聯50年！華山基金會助2人重逢

西螺太平媽籃球發展協會成立　資深教練獲終生成就獎

更多熱門

相關新聞

黃偉哲表揚維護治安有功人員

黃偉哲表揚維護治安有功人員

近期國內發生數起重大治安事件，包括行車糾紛衍生的暴力事件、各縣市陸續發生持刀械或球棒攻擊的聚眾鬥毆事件，及多起超商工作人員因勸導顧客佩戴口罩而遭攻擊等事件，市長黃偉哲請市警局於治安會報中針對重大治安問題提出專案報告，並表揚維護治安有功人員。

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑

全民社造計畫　偏鄉小校化身遊樂園

全民社造計畫　偏鄉小校化身遊樂園

保全沉迷賭博侵占住戶管理費　1年吞370萬下場曝

保全沉迷賭博侵占住戶管理費　1年吞370萬下場曝

台南賣地進帳4.5億元　長勝營區單價39.99萬再創新高

台南賣地進帳4.5億元　長勝營區單價39.99萬再創新高

關鍵字：

台南觀光工廠萬國通路黑橋牌香腸

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

娶大30歲女房東！1張親密照結局神轉網白眼

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

工安新人督導　工人酸：你最沒用

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面