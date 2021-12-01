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12元清空購物車、吃欣葉台菜經典組合　電商再推好康優惠搶攻雙12

網購,網路購物,血拚,線上購物,買東西（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網購平台雙12再祭各種好康優惠，消費者可把握年終最後好康，一次買好買滿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11才剛結束，網購業者再拚雙12檔期，迎戰年底最後一波購物潮，首波暖身活動祭出各項好康回饋，包括滿額送、折價券現領現折、0元免運等，再搭配折扣商品，其中最低下殺1.2折起，荷包可以省更多。以下整理7大平台雙12暖慶活動內容，想搶便宜可把握時間，12/12當天更有欣葉台菜必吃經典菜色組合限量下殺12元，結帳下單還有機會用12元清空購物車。

東森購物網在雙11檔期創下17.6億銷售佳績，雙12年終慶再開跑延續買氣，活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，另於12/13前，單筆滿3,000元並參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

東森購物網雙12（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網迎接雙12檔期，再推出暖身活動「年終大獎由你決定」，至12/13前，消費滿額並登記參加活動就有機會抽中大獎。（圖／東森購物網提供）

momo購物網12/1～12/9暖身慶期間天天輪番強打「九大品類日」，包括家電、3C、休閒圖書、美食、流行時尚、美妝、家居餐廚、日用婦幼、健康樂活，精選好物5折起，指定日期再加碼大放送2,222折價券、下單抽iphone 13、滿額抽iPad mini，並祭出不限金額下單抽「單日消費金額之12倍紅利金」好康回饋，另提前於12/1～12/11將商品加入購物車，12/12當天結帳下單，將有機會用12元清空購物車。業者也預估雙12檔期消費人數可望年增3成。

PChome 24h購物精選15大會場，年終回饋1.2折起、12折專區、天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等，並推「全站消費滿額抽」活動搶搭國旅熱潮，12/16前單筆消費滿1,212元，可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營；亦跨界AsiaYo提供訂房專屬折扣碼、南投日月潭Biwak畢瓦客波西米亞風露營車套裝行程享95折。12/1加碼LINE導購5%，聯合36大銀行最高回饋12,121、10大行動支付最高回饋10%、刷花旗PChome聯名卡最高回饋37%、Pi 拍錢包綁定Pi卡筆筆回饋5%無上限等優惠。

蝦皮購物主打「12.12狂歡生日慶」，除了祭出「全站0元起免運」、「億萬購物金」、「商城85折」三大優惠，更攜手欣葉與饗賓旗下16個餐飲品牌，只要1.2蝦幣就能兌換遍佈全台60間餐飲品牌餐飲折價券，不限金額下單再抽市值2,000元的全台餐廳餐券禮包；另有限量下殺12元的欣葉台菜必吃經典菜色組合，含雪菜豆腐煲、鹹酥蝦、芋頭蝦卷、花枝丸、刈包，12/12當天00、12、18點等時段開搶。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜手欣葉、饗賓兩大餐飲集團，只要1.2蝦幣就能兌換遍佈全台60間餐飲品牌餐飲折價券。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物在12/1～12/7集結家電、美妝、時尚、精品、居家與保健類夯品，天天推出品類日外，全站最高回饋23%，包括消費滿3 ,000送10%購物金、購衷心會員獨享13%高回饋，以及刷全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高享11%回饋，滿額再送1,800超贈點、超贈點12倍送、拍賣賣家挑戰全年最低價、天天簽到送50折價券等優惠，更加碼推出「新客入會加倍樂送」活動，新客即送200購物金、12/3透過LINE購物享3%回饋。刷永豐、星展與花旗銀行信用卡，筆筆賺12%刷卡金。

樂天市場「雙12狂歡節」推出刷卡最高賺20倍點數，包含：樂天信用卡賺10%回饋、指定店家購物滿額加碼10%回饋；此外，天天輪番祭出百項國際品牌商品破盤1折起、11大品牌限時24小時封館5折起、優惠券天天現領現折 最高省10,000元，選擇宅配或超商取貨，再享購物滿499元免運優惠。

生活市集「1212 年終狂歡節」開跑，集結眾多熱銷商品下殺3折起，更祭出全站天天享驚喜折扣、不限金額消費皆享免運，活動期間狂撒生活幣，天降寶石雨、每日簽到無痛賺購物金；消費筆筆享回饋，最高送5%生活幣，全站滿2單再搶$66生活幣。亦攜手可樂旅遊、晶泉丰旅等提供旅遊好禮，並聯合15大銀行合作推出刷卡優惠，最高享20%回饋。

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