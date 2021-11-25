　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙12暖身！東森購物網「10大熱銷產品」消費送東森幣　滿額再抽3C家電禮

▲▼ 東森購物稿 。（圖／東森購物提供

▲東森購物網「雙11」業績開紅盤，迎接「雙12」檔期再推出暖身活動「年終大獎由你決定」，自即日起到12/13消費滿額並登記參加活動就有機會抽中大獎。（圖／東森購物網提供）

消費中心／綜合報導

2021台灣由於疫情籠罩，大幅催生消費者食衣住行育樂各項「宅」需求。東森購物網23日公布2021「年度十大熱銷風雲榜」，根據1-10月份的銷售量與銷售額等排名，加上引發的話題性，評選出10大類的風雲商品，其中高單價的「Apple iPhone 12 128G」就賣出1萬5千支，營業額3.5億元成為熱銷冠軍，而今年中因疫情爆發，口罩、衛生紙一度引起搶購，「春風衛生紙」累計銷售近180萬包，東森購物網回饋消費者，即日起到12/31止，推出十大熱銷商品專區優惠活動，凡購買可享10%東森幣回饋。

東森購物網2021十大風雲商品，由林美秀、吳淡如代言的「石墨烯懶人塑崩褲2件組」３個月就狂賣1萬5千件達6400萬元銷售額；疫情趨緩後，旅遊、餐券熱銷，今年「王品集團Tasty西堤牛排餐券」熱賣31萬張；美妝保養類「SK-II青春露」幾乎年年上榜，推出東森特惠價$3250回饋給會員；養生保健類「【娘家】大紅麴三盒組」年銷上千組，團購美食則由「【綠野農莊】台灣鹹酥雞」入選，銷售３個月就創下百萬業績；生活百貨推薦「免安裝五層摺疊收納置物架」；最後祭出家電最強大牌「Panasonic國際牌500公升一級能效變頻四門電冰箱」、「大同 10人份全不鏽鋼電鍋-東森獨賣玫瑰粉」給會員朋友，優惠價下殺3折起。

統計發現，商品熱銷關鍵除了以往價格因素外，現代資訊發達，消費者更追求產品新鮮感、新奇性以及高CP值。另外從年度最大檔期「雙11」來分析，女性仍是最大消費主力，占了76%，購買年齡層呈現上升趨勢，「熟齡用戶」今年在疫情推動下順勢爆發，50-69歲的中高齡用戶數激增，占了6成，就連以往難跟網購掛勾的71歲以上長者也有8%，宣告「全民網購」時代正式來臨。

東森購物網今年「雙11」檔期創下17.6億的銷售佳績，推出雙12暖身活動「年終大獎由你決定」，活動自即日起到12/13，單筆消費滿$3000並參加許願活動就有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。另外響應全民振興拚經濟，加碼登記送5888大禮包將再送出一萬份，11/25 10:00起開放登記。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
印度神童「血月」預言　12月後小心5件事
快訊／陸軍訓練爆意外！　士官「2手指被炸斷」
啦啦隊女神打BNT「衣服一拉走光」　巨胸全露！
快訊／買民生用品中200萬！「這間全聯」開出發票特獎
快訊／陽岱鋼決定離開巨人隊！　經紀公司證實了
譚詠麟拒認睡23歲女粉！　男友再放話「奉陪到底」
16輪疫苗規劃曝！　2方式預約施打
快訊／高雄女爬山遭持刀男「勒脖拖行襲胸」　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

無店面安侯論壇登場！電商掌握「疫後新思維」王令麟喊：本土品牌做出差異化

「洗碗機」被封拯救婚姻三大便利家電之一　租屋族、小家庭首選

快訊／買民生用品就中200萬！全聯開出一張發票特獎

雙12暖身！東森購物網「10大熱銷產品」消費送東森幣　滿額再抽3C家電禮

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！只花150元成富翁

紅到母嬰界！好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

好市多黑五第4波下殺夯品！ 長袖襯衫399元入手、纖維枕5百元帶回家

4大超商「黑五購物節優惠」來了！爽喝大杯美式只要30元

【廣編】雀巢多趣酷思膠囊咖啡「INFINISSIMA Touch顏值機」美型升級上市

華泰名品城明年再進精品　挑戰破百億大關

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

「洗碗機」被封拯救婚姻三大便利家電之一　租屋族、小家庭首選

快訊／買民生用品就中200萬！全聯開出一張發票特獎

雙12暖身！東森購物網「10大熱銷產品」消費送東森幣　滿額再抽3C家電禮

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！只花150元成富翁

紅到母嬰界！好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

好市多黑五第4波下殺夯品！ 長袖襯衫399元入手、纖維枕5百元帶回家

4大超商「黑五購物節優惠」來了！爽喝大杯美式只要30元

【廣編】雀巢多趣酷思膠囊咖啡「INFINISSIMA Touch顏值機」美型升級上市

華泰名品城明年再進精品　挑戰破百億大關

冬天「衣服晾不乾還發臭」好困擾！用對洗衣精「超越日曬級除菌力」悶味、霉味、汗臭OUT

持續每月捐10萬！命理師沈嶸做20年公益原因曝光

拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

富邦金今年仍不辦尾牙「改發加菜金」　總座透露：會比去年高很多

倒楣鬼「偷割韭菜」被判刑6個月　網友齊抱不平…法院重判原因曝

2蛙重現「鐵達尼號」經典畫面！緊抱5分鐘不鬆手...網全笑翻

羅志祥回歸新歌抄襲疑雲　紀佳松怒了「是我需要去適應嗎？」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

大陸若與病毒共存　專家估將「日增至少27萬確診」醫療恐崩潰

小黃狗趴桌成「獸醫課教材」　第一次當助教乖巧發抖：不要打針

私印國家隊包裝盒賣一般口罩發國難財　印錯一個字露餡被判刑

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

好市多黑五第4天優惠品曝光！

買民生品中200萬！全聯開出特獎

好市多「黑五限定」第4彈下殺品來了！

繼光香香雞限時8天炸雞買1送1！

美式賣場黑五購物節首日人潮湧現

4大超商「黑五購物節優惠」來了

冬天衣服晾不乾還發臭！日曬級除菌力洗衣精消異味

限時3天！超商咖啡飲品「6杯75折」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

好市多「黑五限定」第3波下殺品出爐

好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

華泰名品城明年再進精品挑戰百億

工程師開iPhone　驚覺遭盜刷87筆買這款手遊

更多熱門

相關新聞

台灣限定！日向幻の柑橘酸滋味

台灣限定！日向幻の柑橘酸滋味

每年的六月到十月，日本九州宮崎縣日向市的空氣中總散發出一股柑橘清香，日向市夏天的獨特滋味，其中最讓人口齒留香的，是平兵衛酢柑橘及日向夏柑橘。

陽明山天籟泡湯+吃飯一人免900元

陽明山天籟泡湯+吃飯一人免900元

疫情降溫、就業市場熱絡！　求職瀏覽數近3個月增8%

疫情降溫、就業市場熱絡！　求職瀏覽數近3個月增8%

吃「這一鍋」每人不到700元

吃「這一鍋」每人不到700元

翁章梁北上力推阿里山高山茶、咖啡

翁章梁北上力推阿里山高山茶、咖啡

關鍵字：

東森購物網東森購物雙12抽獎東森幣

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面