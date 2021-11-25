雙12暖身！東森購物網「10大熱銷產品」消費送東森幣　滿額再抽3C家電禮

▲東森購物網「雙11」業績開紅盤，迎接「雙12」檔期再推出暖身活動「年終大獎由你決定」，自即日起到12/13消費滿額並登記參加活動就有機會抽中大獎。（圖／東森購物網提供）

消費中心／綜合報導

2021台灣由於疫情籠罩，大幅催生消費者食衣住行育樂各項「宅」需求。東森購物網23日公布2021「年度十大熱銷風雲榜」，根據1-10月份的銷售量與銷售額等排名，加上引發的話題性，評選出10大類的風雲商品，其中高單價的「Apple iPhone 12 128G」就賣出1萬5千支，營業額3.5億元成為熱銷冠軍，而今年中因疫情爆發，口罩、衛生紙一度引起搶購，「春風衛生紙」累計銷售近180萬包，東森購物網回饋消費者，即日起到12/31止，推出十大熱銷商品專區優惠活動，凡購買可享10%東森幣回饋。

東森購物網2021十大風雲商品，由林美秀、吳淡如代言的「石墨烯懶人塑崩褲2件組」３個月就狂賣1萬5千件達6400萬元銷售額；疫情趨緩後，旅遊、餐券熱銷，今年「王品集團Tasty西堤牛排餐券」熱賣31萬張；美妝保養類「SK-II青春露」幾乎年年上榜，推出東森特惠價$3250回饋給會員；養生保健類「【娘家】大紅麴三盒組」年銷上千組，團購美食則由「【綠野農莊】台灣鹹酥雞」入選，銷售３個月就創下百萬業績；生活百貨推薦「免安裝五層摺疊收納置物架」；最後祭出家電最強大牌「Panasonic國際牌500公升一級能效變頻四門電冰箱」、「大同 10人份全不鏽鋼電鍋-東森獨賣玫瑰粉」給會員朋友，優惠價下殺3折起。

統計發現，商品熱銷關鍵除了以往價格因素外，現代資訊發達，消費者更追求產品新鮮感、新奇性以及高CP值。另外從年度最大檔期「雙11」來分析，女性仍是最大消費主力，占了76%，購買年齡層呈現上升趨勢，「熟齡用戶」今年在疫情推動下順勢爆發，50-69歲的中高齡用戶數激增，占了6成，就連以往難跟網購掛勾的71歲以上長者也有8%，宣告「全民網購」時代正式來臨。

東森購物網今年「雙11」檔期創下17.6億的銷售佳績，推出雙12暖身活動「年終大獎由你決定」，活動自即日起到12/13，單筆消費滿$3000並參加許願活動就有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。另外響應全民振興拚經濟，加碼登記送5888大禮包將再送出一萬份，11/25 10:00起開放登記。