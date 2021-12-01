快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友家暴，高昨（30日）出簡短聲明指出，待資料彙整好會對外說明、勇敢面對。高嘉瑜今（1日）10時30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，高嘉瑜指出，男友林秉樞手機裡確實有很多兩人間的不雅照片、影片，且發現還有很多其他女性的影片，「受害者可能不是只有我，希望我是最後一個受害者。」

高嘉瑜表示，昨天自己去警察局提告傷害，因為他手機裡面確實有很多我們之間不雅的照片或影片，他曾經也試圖拿這些來脅迫我或是之前的女朋友，包括他昨天在媒體、網路上不斷的帶風向、操作，我們也特別請律師要求林先生把資料、影片交出來，但他沒有回應。

高嘉瑜指出，後來我們也去加重提告妨害自由、電腦使用等等，也發現說，其實他手機裡面不只有跟我的影片，甚至還有很多其他女性的影片，而且不特定女性的照片、影片非常多，這些女性他們可能自己不清楚，「受害者可能不是只有我 我希望自己是最後一個受害者。」

高嘉瑜表示，面對這種事情，多數人的選擇不管是什麼，就是要勇敢面對、站出來，藉由自己的事件，希望讓更多的女性知道，會有很多人支持你，不用自己去面對、承擔，不敢跟別人講，「一旦大家都知道，這些都不是問題，會有很多人了解你、關心你，給你力量。」

▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



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