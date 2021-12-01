高嘉瑜遭恐怖情人痛毆施暴　民進黨立委舉牌聲援：謝謝她站出來

▲民進黨團舉行記者會，舉牌聲援高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被男友林秉樞毆打、拖行、限制行動，導致臉部、脖子全身多處挫傷，高將在1日上午10點半親自舉行記者會說明原委。民進黨立委范雲上午先在黨團記者會聲援高嘉瑜，強調林男行為已經明顯觸法，黨團支持高嘉瑜站出來提告，也謝謝高嘉瑜願意站出來。

高嘉瑜昨天中午在律師陪同下，帶著驗傷單前往中正一分局提告傷害，案件轉轄區新北板橋警分局偵辦，警方隨即開始找人，並在今天凌晨將林秉樞拘提到案，上手銬帶回分局進行筆錄製作。

民進黨立院黨團今天上午舉行記者會，民進黨立委劉世芳、蔡適應、蔡易餘、范雲手舉「譴責暴力、聲援弱勢、嘉瑜加油」手舉牌。劉世芳表示，高嘉瑜今天會舉行記者會說明經過，民進黨團同樣站在女性、身體自主權的立場，要幫弱勢婦女同胞講話。

范雲會中表示，今天黨團舉行記者會聲援高嘉瑜，心情很沈重，台灣一直關心性別暴力、性別平等，1998年就制定《家庭暴力防治法》，但今天連相對擁有比較多權力的女性、立委同仁都成為家暴受害者，顯示社會還有很多事情應該做。

范雲表示，任何暴力都應該被譴責，特別是性別暴力，性別暴力涉及對女性的人身自由等面向的傷害，此外，民進黨團也要聲援弱勢，只要是性別暴力的受害者，不管女性、男性，就需要被聲援。

范雲直言，在此次事件中，凸顯家庭暴力和未經同意的性私密影像能被用來當作威脅的武器，目前她提出的專法草案已一讀付委，也要求法務部儘速立法；此外，她也要為高嘉瑜加油，「我們支持高嘉瑜站出來提告，也謝謝高嘉瑜」，因為很多女性面對這樣的傷害，面對非常複雜的原因，未必能站出來，「我們也會支持她，為她一起加油」。

范雲並提醒，《家庭暴力防治法》經歷幾次修法，已經將同居關係、親密關係都納入，所以此事已經明顯違法，司法體系在必要的時候，都可以使用保護令等措施，也要為性別教育等方面繼續努力。