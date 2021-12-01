藍營美女發言人聲援高嘉瑜　首度留言「辛苦了，這次妳不孤單」

▲李明璇、高嘉瑜。（合成圖／翻攝李明璇臉書、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友毆打引起社會高度關注，跨黨派民意代表紛紛表態聲援，譴責暴力行為。國民黨發言人李明璇也透露，第一次到高嘉瑜「辛苦了，這次妳不孤單。支持嘉瑜委員勇敢提告施暴的渣男！」

李明璇表示，佩服嘉瑜委員這陣子身負傷痕、背負這麼多的心理重擔，仍然盡力維持公眾人物的堅強形象，都能想像在那樣的恐懼之中，所有的表現都顯得更不容易，還好最後她願意勇敢站出來求援。

李明璇強調，這件事完全就不分黨派色彩，我們大家都要有同理心，同理被施暴者的難處，了解被施暴者要說出來自己被欺負，是一個非常痛苦又需要勇氣的選擇。希望所有人都能客觀看待高委員的家暴事件，嚴厲譴責暴力、錯的行為就該被制裁！不容許任何的訕笑，更不該說出落井下石的言語。

對於國民黨中央委員黃覲偉留言嗆「被打活該」，李明璇表示，國民黨全黨上下對此言論都非常氣憤無法認同，黨中央在第一時間就發出譴責聲明，並且要求考紀會祭出懲處，就是對這樣缺乏性別意識，與同理心的言論絕不寬貸！失言的當事人要自己承擔後果。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文關心高嘉瑜 「譴責暴力！支持採取法律行動」

►高嘉瑜遭男友施暴 國民黨中央委員竟留言「被打活該」

►高嘉瑜被家暴後練「這首歌」 鍾沛君：回想起來真的很難受

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。