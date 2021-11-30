冷氣團恐探10度↓　鄭明典貼1圖：準備了！今晚就要衝一波低溫

▲北市中正區今晚下探13度。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（30日）貼出台北市中正區未來一周溫度趨勢圖，並特別在預估今晚下探13度的地方畫上紅箭頭。他提醒，「準備了，今晚就要衝一波低溫！」天氣風險公司總經理彭啟明則說，這波低溫持續到周六，不排除某些郊區測站跌到10度以下。

彭啟明今在臉書說，今天天氣將會有變化，雖清晨鋒面及冷空氣還沒到，卻是逐漸轉變的一天，今如果要晚歸的朋友，記得帶件保暖衣物。

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彭啟明提醒，北部越晚越冷，有機會降到14-15度，當水氣減少轉乾時，溫度會降得更快，周三清晨會很有感的冷，務必要注意；預期這波低溫持續到周六，市區低溫有機會下看13-14度，空曠的地區低溫10-12度，甚至不排除某些郊區測站跌到10度以下，要注意年長者身體健康。

▼彭啟明說，位於東南方的熱帶性低氣壓有機會發展成21號颱風，對台灣沒有影響。（圖／翻攝彭啟明臉書）



氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，南方雲系影響，今恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域及沿海並有較大風浪；今清晨至上午雲林以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，到了晚間大台北雨勢趨緩，剩東半部有局部雨；各地越晚越冷，北部上午就開始降溫，今入夜到周三清晨是最冷時間，預估北部低溫13、14度、中部15度、南部17度。

陳伊秀說，冷氣團影響到周四清晨，周四清晨要留意可能有輻射冷卻，台南以北和宜蘭有機會12度，其他地區15至17度；周四白天起冷氣團減弱，溫度慢慢回升，但各地早晚仍較涼冷；周三至周六水氣較少，僅東半部和大台北有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局觀測，關島西南方海面有一個熱帶性低氣壓，向西移動，時速9公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，今有成颱機率，快一點可能在下午升格，目前距離台灣至少2000公里以上，最靠近時也不到1000公里，未來路徑往日本南方海面前進，可能在海面上併入北邊鋒面，對台灣沒什麼影響。