女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

▲大陸一名女校長詐取家長、朋友21.7億，再把大量金額投入在線上遊戲。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國四川省知名民營教育機構「天立教育」的一名小學女校長，利用自己的身分，向學生家長、親朋好友宣稱可入股集團旗下公司，並以高額回報作為誘餌，共詐取了5000萬元人民幣（約新台幣21.7億），隨後還將其中的3000萬元人民幣（1.3億）儲值在一款線上遊戲中，讓她的戰隊連續奪下多個冠軍，最終事跡敗露，她選擇拋家棄子，並在今年6月初結束了自己的生命。

綜合陸媒報導，擔任天立教育旗下合江天立學校小學校長的童敏，曾是一位多次獲得榮譽的優秀教師，但她卻在2017年到2020年間，以高額回報為誘餌，詐騙學生家長、親朋好友、專車司機等人簽定入股合約，還以借款周轉等理由獲取資金，造成數十人受害，不法所得高達5000多萬元。

報導指出，童敏將騙來的錢，大量儲值在線上遊戲《大唐無雙》中。一名遊戲儲值商就透露，他在2014至2021年5月底就經手了1500萬人民幣（約新台幣652萬元）的儲值款，童敏甚至還常年僱用4到5名代練打手，打造了自己的明星戰隊，使得戰隊拿下多座冠軍，「對敵人全用錢砸」，而她的遊戲角色更是世界排行名第一，粉絲無數。

最後許多人發現投資的款項一去不復返，加上童敏在今年5月底6月初失聯，大家才驚覺自己受騙，然而童敏也在6月初自殺身亡。對此，天立表示，在童敏失聯的半年前，就與對方解除了職務和合約，而天立教育創辦人羅實也因「個人因素」，正在接受監管部門的調查。另外，羅敏擔任司法局長的丈夫，也因受到牽連而遭到革職。

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