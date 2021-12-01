美式賣場「橘色風暴」來襲！必買夯貨「美國熱銷洗衣精」現折130惹民眾瘋搶

▲美式賣場的會員們獻上獨家特賣，11/29～12/9「TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精」每瓶現折130元。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

年末一波波的促銷活動總是讓人忍不住手滑，但如果遇到熱賣家用品再度特價，看著令人心動的優惠、快速叫出計算機APP秒算了一下，面對特定品牌祭出的「超甜價」，果然還是要掏出錢錢帶回家，才不會對不起每個月固定的家用金。

這一波心理拉鋸戰，日前也在美式賣場上演！在台灣已經養了一群鐵粉的美國熱銷第一的洗衣精品牌汰漬，再度為美式賣場的會員們獻上獨家特賣，11/29～12/9「TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精」每瓶現折130元。推出特惠的第一天，好市多貨架上的汰漬洗衣精被民眾馬上搬空，現場祭出橘色空空賞，即使會員們的購物車已經裝滿食材和日用品，看到這個折扣，再拚命也要喬出洗衣精的位子，睽違已久的「橘色風暴」再度席捲美式賣場。

▲▼好市多貨架上的汰漬洗衣精被民眾馬上搬空，現場祭出橘色空空賞。

來自美國的會員制賣場，自然也有美國人熱愛的經典品項，由美式賣場長年在台獨賣的TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精就是其一！不久前，就有人在網路分享TIDE汰漬之所以能在美國眾多品牌環伺下，還能屹立不搖十幾年的原因，原來主要關鍵就是美國人普遍熱愛戶外活動，從輕度爬山露營，到重度的足球、橄欖球、越野賽事等，可以想像，都是會讓衣物沒有一處地方是乾淨的活動。不過等到回家脫下衣服，就是派出TIDE汰漬上場的時候。

▲只需要橫放TIDE汰漬，瓶口的藍色鈕就是洗衣精開關，就算年長者、小孩幫忙洗衣服也無須擔心洗衣精太重、失手加過量的問題。

近年經過全新OXI能量配方升級的汰漬，主打以更濃縮節省的高效低泡沫配方和活氧配方，一次深入污漬底層，洗去常見的汗漬、食物醬汁、油脂、灰塵污垢等100種難洗的頑固污漬。品牌也強調，除了還給衣物原本的亮白光彩外，無論是以滾筒或上掀式洗衣機清洗，依照瓶裝指示用量能輕鬆達到衣物亮潔如新、不退色的目的。更方便的是，只需要橫放TIDE汰漬，瓶口的藍色鈕就是洗衣精開關，就算年長者、小孩幫忙洗衣服也無須擔心洗衣精太重、失手加過量的問題！

主打力抗生活中100種頑強污漬的TIDE汰漬，對於專業人員來說，更是宛如一張救命符的的存在。像是在餐廳工作的廚師和助理，每天切菜、調製醬料和一連串的油炸煎煮，一整天忙下來，圍裙衣物上一定沾滿了食材碎料、醬料和油漬，即使是外場的服務人員，不時也會在無意間被醬料和飲料噴濺，更別提又跑又跳的運動員，常在衣物上遺留下汗漬和一身泥沙。就算是工作偏靜態的藝術家、彩妝師，衣物如果沾到水彩、油彩顏料或難清的眼彩、口紅等，一樣令人苦惱煩躁。這些被列為最根深蒂固、難以去除的污漬，就靠TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精幫它們「回到過去」，同時保持衣物數年如一日的色彩，各行各業會碰上的污漬問題，就靠TIDE汰漬還它們一個「清白」。



▲現在家裡隨時都備妥TIDE汰漬的會員就笑說，「小孩比較髒一點的衣服都拿這個洗，洗了很乾淨」。（圖／翻攝自好市多消費經驗老實說）

同時，也有網友特別指出，對於家有頑皮小孩的爸媽來說，每天放學看到他們白上衣一塊食物油漬、褲子裙子沾滿塵土的景象就崩潰。現在家裡隨時都備妥TIDE汰漬的會員就笑說，「洗小孩的髒衣服有比較乾淨」、「小孩比較髒一點的衣服都拿這個洗，洗了很乾淨」、「煮飯不小心沾到番茄醬那種醬料，用汰漬稍微搓一下再一起洗，完全看不出沾過醬料的痕跡喔，超神」、「重點是它超濃縮，所以用量很省，雖然每次看到特賣還是會囤起來，哈」。

▲讓會員們久等了的TIDE汰漬優惠，11/29～12/9直接祭出「現折130元」的下殺優惠。

讓會員們久等了的TIDE汰漬優惠，11/29～12/9直接祭出「現折130元」的下殺優惠，讓粉絲都直呼超有誠意。眼看再倒數2個月就是需要「洗衣除污」迎好運的新年，趁特賣期間囤起來，讓衣物經過高洗淨力後獲得重生，即使舊衣重穿，也能擁有新衣服的亮麗氣場。