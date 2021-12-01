　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場「橘色風暴」來襲！必買夯貨「美國熱銷洗衣精」現折130惹民眾瘋搶

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲美式賣場的會員們獻上獨家特賣，11/29～12/9「TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精」每瓶現折130元。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

年末一波波的促銷活動總是讓人忍不住手滑，但如果遇到熱賣家用品再度特價，看著令人心動的優惠、快速叫出計算機APP秒算了一下，面對特定品牌祭出的「超甜價」，果然還是要掏出錢錢帶回家，才不會對不起每個月固定的家用金。

這一波心理拉鋸戰，日前也在美式賣場上演！在台灣已經養了一群鐵粉的美國熱銷第一的洗衣精品牌汰漬，再度為美式賣場的會員們獻上獨家特賣，11/29～12/9「TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精」每瓶現折130元。推出特惠的第一天，好市多貨架上的汰漬洗衣精被民眾馬上搬空，現場祭出橘色空空賞，即使會員們的購物車已經裝滿食材和日用品，看到這個折扣，再拚命也要喬出洗衣精的位子，睽違已久的「橘色風暴」再度席捲美式賣場。

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲▼好市多貨架上的汰漬洗衣精被民眾馬上搬空，現場祭出橘色空空賞。

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

來自美國的會員制賣場，自然也有美國人熱愛的經典品項，由美式賣場長年在台獨賣的TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精就是其一！不久前，就有人在網路分享TIDE汰漬之所以能在美國眾多品牌環伺下，還能屹立不搖十幾年的原因，原來主要關鍵就是美國人普遍熱愛戶外活動，從輕度爬山露營，到重度的足球、橄欖球、越野賽事等，可以想像，都是會讓衣物沒有一處地方是乾淨的活動。不過等到回家脫下衣服，就是派出TIDE汰漬上場的時候。

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲只需要橫放TIDE汰漬，瓶口的藍色鈕就是洗衣精開關，就算年長者、小孩幫忙洗衣服也無須擔心洗衣精太重、失手加過量的問題。

近年經過全新OXI能量配方升級的汰漬，主打以更濃縮節省的高效低泡沫配方和活氧配方，一次深入污漬底層，洗去常見的汗漬、食物醬汁、油脂、灰塵污垢等100種難洗的頑固污漬。品牌也強調，除了還給衣物原本的亮白光彩外，無論是以滾筒或上掀式洗衣機清洗，依照瓶裝指示用量能輕鬆達到衣物亮潔如新、不退色的目的。更方便的是，只需要橫放TIDE汰漬，瓶口的藍色鈕就是洗衣精開關，就算年長者、小孩幫忙洗衣服也無須擔心洗衣精太重、失手加過量的問題！

主打力抗生活中100種頑強污漬的TIDE汰漬，對於專業人員來說，更是宛如一張救命符的的存在。像是在餐廳工作的廚師和助理，每天切菜、調製醬料和一連串的油炸煎煮，一整天忙下來，圍裙衣物上一定沾滿了食材碎料、醬料和油漬，即使是外場的服務人員，不時也會在無意間被醬料和飲料噴濺，更別提又跑又跳的運動員，常在衣物上遺留下汗漬和一身泥沙。就算是工作偏靜態的藝術家、彩妝師，衣物如果沾到水彩、油彩顏料或難清的眼彩、口紅等，一樣令人苦惱煩躁。這些被列為最根深蒂固、難以去除的污漬，就靠TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精幫它們「回到過去」，同時保持衣物數年如一日的色彩，各行各業會碰上的污漬問題，就靠TIDE汰漬還它們一個「清白」。
 

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲現在家裡隨時都備妥TIDE汰漬的會員就笑說，「小孩比較髒一點的衣服都拿這個洗，洗了很乾淨」。（圖／翻攝自好市多消費經驗老實說）

同時，也有網友特別指出，對於家有頑皮小孩的爸媽來說，每天放學看到他們白上衣一塊食物油漬、褲子裙子沾滿塵土的景象就崩潰。現在家裡隨時都備妥TIDE汰漬的會員就笑說，「洗小孩的髒衣服有比較乾淨」、「小孩比較髒一點的衣服都拿這個洗，洗了很乾淨」、「煮飯不小心沾到番茄醬那種醬料，用汰漬稍微搓一下再一起洗，完全看不出沾過醬料的痕跡喔，超神」、「重點是它超濃縮，所以用量很省，雖然每次看到特賣還是會囤起來，哈」。

▲▼美式賣場,囤貨,特賣,洗衣精,污漬,護色,Tide,汰漬。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲讓會員們久等了的TIDE汰漬優惠，11/29～12/9直接祭出「現折130元」的下殺優惠。

讓會員們久等了的TIDE汰漬優惠，11/29～12/9直接祭出「現折130元」的下殺優惠，讓粉絲都直呼超有誠意。眼看再倒數2個月就是需要「洗衣除污」迎好運的新年，趁特賣期間囤起來，讓衣物經過高洗淨力後獲得重生，即使舊衣重穿，也能擁有新衣服的亮麗氣場。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
林秉樞道歉稱「第一次打女人」　高嘉瑜：當時我相信了
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
高嘉瑜還原與男友相識過程　「遇人不淑，覺得自己很白癡」
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／手機有多名女性照片　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
快訊／「沒想到成為社會新聞主角」　高嘉瑜：自己真蠢
快訊／高嘉瑜哭了！　「覺得很丟臉」哽咽到說不出話
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」
LIVE／高嘉瑜現身說明！　控訴林秉樞家暴、拘禁

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場「獨賣洗衣精」優惠到　資深會員狂讚：自煮管理醬漬輕鬆洗

金馬內幕直擊！鄭人碩、鍾欣凌、艾怡良吐露「心內話」演員最大阻礙來自不夠勇敢？

每一口都難忘！金高控盛竹如也超推「58白金龍源酒」賣翻

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

看不懂日文也能狂買日貨！日本直送到府的「免稅藥妝家電」雙11下殺1折起再享免運

全聯火鍋祭名店湯底「第2件5折」！同步泡麵博覽會「買1送1」

美式賣場「橘色風暴」來襲！必買夯貨「美國熱銷洗衣精」現折130惹民眾瘋搶

一次享受3種起司交纏口感！網友齊推「2款秋冬加熱必吃」7-11第2件5折限時買爆

IKEA打頭陣！王朝開啟積極招商模式　一年後復活小巨蛋商圈

【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

全聯火鍋祭名店湯底「第2件5折」！同步泡麵博覽會「買1送1」

美式賣場「橘色風暴」來襲！必買夯貨「美國熱銷洗衣精」現折130惹民眾瘋搶

一次享受3種起司交纏口感！網友齊推「2款秋冬加熱必吃」7-11第2件5折限時買爆

IKEA打頭陣！王朝開啟積極招商模式　一年後復活小巨蛋商圈

【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

【廣編】生土司一點都不簡單！　職人工法讓你吃出儀式感

隱藏版美食+1！超商悄賣「鼎王麻辣蛋」　全台21門市搶先吃

低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機

在家爽吃！「義式香烤無骨雞腿排」冷凍包來了　脆皮+嫩肉太罪惡

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

快訊／林秉樞拿吃藥、母喪當藉口　揍高嘉瑜還說「第一次打女人」

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

大叔長期腹瀉誤以為腸胃問題　檢查後竟是感染愛滋

揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

雲端保健室／「沉默殺手」卵巢癌 有基因該斬草除根？

花王蒸氣眼罩一片才19元！眼睛紓壓外還有另類功能　網友用過回不去

防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

消費熱門新聞

新竹巨城周慶12／2開跑

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

IKEA到位 王朝1年復活小巨蛋商圈

5大速食店最新優惠一次看！

只有今天！全家特濃美式、拿鐵買1送1

橘色風暴來襲！「美國熱銷洗衣精」現折130民眾瘋搶

日本熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款上市

超商隱藏版美食「麻辣蛋」開吃！

網友齊推「2款秋冬加熱必吃」超商第2件5折限時買爆

低溫來襲！有「它」如自帶暖氣機

週末親子加溫絕招大公開

21世紀科技材料霸主！「它」自帶暖氣

虎神尿布美式賣場線上獨家開賣

7-11最新發票中獎名單出爐

更多熱門

相關新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

隨著時序進入12月，氣溫開始逐漸下降，不少人開始換季從衣櫥裡拿出塵封已久的保暖衣物，這時就會發現，許多淺色系的衣物上面會沾染黃色污漬變得不美觀。就有網友PO文詢問，遇到這種情況該如何是好，沒想到在眾多回覆中大部分的人都推薦使用「過碳酸鈉」，而原PO最後也順利將泛黃的衣物救回。

虎神尿布美式賣場線上獨家開賣

虎神尿布美式賣場線上獨家開賣

瘋搶衛生紙也上榜！「最扯跟風事件」是它

瘋搶衛生紙也上榜！「最扯跟風事件」是它

洗衣球3烏龍用法！1點爆共鳴：搞錯過+1

洗衣球3烏龍用法！1點爆共鳴：搞錯過+1

冬天衣服晾不乾還發臭！日曬級除菌力洗衣精消異味

冬天衣服晾不乾還發臭！日曬級除菌力洗衣精消異味

關鍵字：

美式賣場囤貨特賣洗衣精污漬護色Tide汰漬

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面