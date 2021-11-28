瘋搶衛生紙也上榜！「最扯跟風事件」鄉民答案超一致：紅到國外

▲瘋搶衛生紙事件相當經典。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大家常開玩笑說「台灣人就是愛跟風」！就有網友好奇，台人總愛一窩蜂去人多的地方，截至目前為止，大家覺得最傻眼的跟風事件是哪件呢？貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣人最87的跟風是哪件」為題發文，提到台灣人愛跟風，總喜歡一窩蜂的往人多的地方去，像是有陣子蛋塔店、夾娃娃機狂開，或者是曾有不少人瘋搶雷神巧克力、義美厚奶茶，大家覺得截至目前為止，台人最令人傻眼的跟風事件為何？

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貼文曝光後，被最多人點名的就是「鮭魚之亂」了，「鮭魚之亂，紅遍全球」、「鮭魚，為了免費連名字都不要了」、「鮭魚蠢到炸」、「改名叫鮭魚」、「改名字吃壽司」。再來，也有不少人覺得「搶衛生紙」也頗荒唐，「買衛生紙買上國際版面」、「絕對是衛生紙」、「搶衛生紙」、「衛生紙之亂」。

▲很多民眾3月中為了免費吃壽司，改名叫「鮭魚」。（資料照／記者游瓊華攝）

此外，還有些網友分享其他答案，「我知道，麥當勞的無嘴娃娃」、「鬼滅之刃、魷魚遊戲」、「元宇宙」、「衛生紙、甜甜圈、雷神巧克力」、「彩色路跑」、「一天到晚跟我說大哥沒有輸的人」、「黃色小鴨，完全不懂在幹嘛」、「髒髒包」、「看好了世界」。

據了解，知名壽司店「壽司郎」今年3月17、18日推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，即可免費吃到爽，當時就有近200人為此改名，引發正反兩極評價。此事也登上外媒，包含英國《衛報》、BBC、美國CNN、《華盛頓郵報》等主流媒體都有報導。

本站也曾報導《台灣人瘋搶熱潮…箱箱囤貨秒搬光！BBC：很少看見衛生紙漲價》，2018年3月中因衛生紙漲價，所以大批民眾搶買囤貨。瘋搶現象意外登上外媒，BBC就以「台灣衛生紙恐慌」為標題，探討台灣民眾囤貨的因果關係。