衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物：便宜又好用

▲網友的衣物因為塵封已久而變得泛黃。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序進入12月，氣溫開始逐漸下降，不少人開始換季從衣櫥裡拿出塵封已久的保暖衣物，這時就會發現，許多淺色系的衣物上面會沾染黃色污漬變得不美觀。就有網友PO文詢問，遇到這種情況該如何是好，沒想到在眾多回覆中大部分的人都推薦使用「過碳酸鈉」，而原PO最後也順利將泛黃的衣物救回。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，一件白色的外套因為放在衣櫥裡面太久，再次拿出來的時候整個泛黃，不知道是不是有方法可以拯救，引起一陣熱議。

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許多網友都在留言處推薦「過碳酸鈉」並指出，「超級有效，只有極少數會褪色」、「過碳酸鈉+熱水浸泡

」、「碳酸鈉真的超級有效，又天然無毒，洗白的真的超級乾淨！便宜又好用！」、「變黃用過碳酸鈉。染色用水晶肥皂」。

其中有網友特別分享詳細的步驟，「泡熱水，水越熱越好，先將粉充分融化，再放衣服，一樣泡到水溫能碰就可以，水不能多，能濕掩泛黃處就好（通常會說無效的都是水太多粉太少），很嚴重的就泛黃處用熱水打濕，厚厚的敷上一層，約1、2個小時再回來稍微刷一下即可清洗」。

據悉，過碳酸鈉溶於水之後會形成碳酸鈉及過氧化氫，同時擁有清洗和漂白的效果，並且不會飄散難聞的氣味，不只是衣物的漂白，洗衣機保養、浴室清潔、咖啡漬茶垢等難洗的汙垢都可以嘗試。