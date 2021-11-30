竹山秀傳醫院帶長輩從B1爬上10樓　用爬樓梯防疫健身兼減碳省錢

▲竹秀醫院指導民眾，以隨處可得的樓梯一同做防疫新生活運動（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

全球籠罩在COVID-19陰霾中已近2年，許多人被迫停止運動的習慣，使體力下降、肌肉無力等；竹山秀傳醫院指出，如今本土疫情趨於平穩，民眾也該逐步回歸規律運動的生活，而適當的運動強度才能達到良好的運動效果，生活中隨處可見的樓梯，其實就是十分優質且無須額外花費的運動器材。

竹山秀傳醫院院長、副院長今天帶領鄰近社區長輩及醫院同仁一起爬樓梯，從B1一直到10樓，一整天下來超過300人共襄盛舉，院方還特別設計5個手腳並用的關卡，讓爬樓梯的過程充滿趣味；為使每位參與者能了解身體狀況，現場還提供血壓、骨質密度等免費量測服務，藉由數據來掌握健康。

院長謝輝龍表示，爬樓梯相當倚賴下肢，可藉由緩步多階段的漸進式運動，來提升敏捷度、下肢肌肉力量及平衡感等，而且在家就能做，不但不受疫情影響，還可節能減碳、不需額外開銷，最重要的是成效不會比其他劇烈運動來得差，是一種相當理想的運動，院方已連續十年舉辦此活動，希望此些理念能深植人心。

住在山崇里的林姓阿公說，雖然每天有運動習慣，但一次爬11層樓梯還是會喘，其實有時會想偷懶，但也怕生病造成孩子們的負擔，所以嚴格要求自己，也對竹秀醫院舉辦本項活動相當肯定。



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