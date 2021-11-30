林秉樞持裸照逼前女友下跪狠打耳光　暴行「完整複製」高嘉瑜身上

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜驚爆遭男友林秉樞動粗，更傳出林男握有她的私密影像當把柄，《東森新媒體ETtoday》獨家掌握林男也以不雅照當籌碼，恐嚇前女友若不聽話「信不信殺了妳跟妳的小孩」，經女方提告，林男被判處拘役40天、緩刑2年，女方另聲請家暴保護令，新北地院今年裁定林男不得騷擾、接觸、跟蹤女方，且須遠離女方工作地點至少100公尺，為期1年。

▲林秉樞（右）被指家暴女友「港湖女神」立委高嘉瑜（左），舉止有如對前女友施虐的「完整複製」。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

據悉，林男去年（2020年）3月12日晚間9時許，在前女友擅自查看女方手機，發現女方與異性友人互傳訊息，為此勃然大怒，強逼女方下跪認錯並對女方呼耳光，還威脅要散布女方裸照。

之後於同年8月23日晚間7時許，林男再度恐嚇要殺害前女友與她的小孩，揚言要搞到女方沒辦法上班，並威脅女方辭去教職。女方驚嚇不已、報案求助，去年10月中旬透過警方向新北地院取得暫時保護令防身，新北院並審核女方繼續聲請的通常保護令，儘管林男不出庭答辯，但依女方所提雙方對話錄音，足以認定女方真的遭林男施暴。

法官認為林男確有可能繼續對女方家暴，於今年（2021年）3月18日核發通常保護令，裁定林男不得對前女友實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤女方，更須遠離前女友在板橋區的工作地點至少100公尺，保護令有效期間為1年。