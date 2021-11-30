冷氣團已到家門口！越晚越冷「明晨急凍10度」　各地低溫預測出爐

▲今晚強冷空氣南下各地變天。（圖／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

今日上半天鋒面通過台灣附近，北部、東半部部分地區雨勢明顯，下半天大陸冷氣團將逐步南下，各地越晚越冷，明日清晨低溫下探12度，周四到周六受到輻射冷卻影響，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。

臉書粉專天氣風險貼文表示，冷氣團的邊緣已經來到台灣北方近海，再過幾個小時冷空氣就要大舉南下，各地明顯轉冷，這次冷空氣影響的時間比較長，其中北部因為屬於迎風面，今明兩天還是雲多，除了北海岸東北角一帶持續有雨外，大台北地區也有毛雨或飄雨的機會，因此北部明天全日氣溫都偏低。

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▲迎風面的北部東半部雨勢較多。（圖／氣象局）

周四以後大陸高壓減弱，才會轉為乾冷，白天有陽光回溫的天氣；雖然冷空氣減弱，可是雲量減少有利輻射冷卻，因此夜間低溫還是偏低，一些內陸測站在地形的幫助下，氣溫還有機會更低一些。

預計要等到周日高壓出海後，偏東風帶來海上的水氣，低溫才會告一段落。中南部都是晴朗，日夜溫差大的天氣。另外這次冷氣團有輕微的境外污染，南下後會停留在風勢較弱的內陸，空氣品質會較不理想。

▲各地今晚到明晨溫度預測。（圖／氣象局）

而高山的雪況方面，由於這次冷空氣中層偏乾，在一般旅遊地點如合歡山、太平山看到降雪的機會不大；在高山地區加上輻射冷卻後，可能在夜間形成冰或霜。