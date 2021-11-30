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快訊／21號颱「妮亞圖」生成！今急凍又遇颱風　有利冷空氣襲台

▲▼熱帶性低氣壓路徑。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓已增強為颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

時序進入冬天，不過海面上依然不平靜，位於台灣東南方的熱帶性低氣壓於稍早增強為今年第21號颱風「妮亞圖」，雖對台天氣無影響，但會間接使乾冷空氣南下到台灣附近，造成低溫發生。值得注意的是，今日起接連受到鋒面及冷氣團影響，各地氣溫急速下降，降雨機率也會提高。

氣象局表示，原位於關島西南方海面上的熱帶性低氣壓，於今(30)日08時發展為輕度颱風，編號第21號(國際命名:NYATOH，中文譯名:妮亞圖)，預測朝西轉西北移動，對臺灣無直接影響。

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天氣職人吳聖宇在臉書貼文中指出，這個季節有颱風出現並不稀奇，所以也不用覺得奇怪。未來預估這個第21號颱風將呈現拋物線路徑北轉，接近台灣的機會偏低，對天氣沒有直接影響，反而會間接更有利於乾冷空氣南下到台灣附近，幫助低溫發生的情況。

▲▼輕度颱風生成。（圖／日本氣象廳）

▲輕度颱風妮亞圖生成。（圖／日本氣象廳）

氣象局預報員林定宜說，今日下半天轉乾冷，一直到本週六（12/4）預估都是乾冷的天氣型態，尤其從週三開始各地多為多雲到晴，僅大台北、東半部有零星短暫雨。

這波冷空氣最冷的時間點為週三晚間、週四以及週五清晨，尤其受輻射冷影響，屆時北部低溫僅有12至14度，其他地區也僅有15至17度，竹苗等近山區和沿海空曠地區則不排除出現10至11度低溫。

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今起變天，各地氣溫急凍。（圖／記者林敬旻攝）

林定宜談到，冷空氣預計週四（12/2）白天開始減弱，白天氣溫可稍微回升，但輻射冷卻持續發威早晚各地仍冷。屆時北部低溫仍在12至14度間、中部12至13度、南部14至15度，但白天太陽照射隨即升溫，北部高溫可來到19至20度，中部高溫也可來到24度上下，南台灣更溫暖高溫可來到25至26度間。

但需留意的是，林定宜說，週四開始至下週日，尤其中部、南部日夜溫差大可逾10度，民眾需留意衣著，屆時清晨、夜間涼冷，白天氣溫回升偏暖。預計下週日或週一水氣可能再漸漸增加，但目前不確定性仍大，請民眾持續留意天氣預報。

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