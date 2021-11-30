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法國國民議會通過友台決議　外交部：繼續與理念相同國家攜手合作

▲法國國民議會29日通過。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國國民議會29日通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議案。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

法國國民議會當地時間29日經過2小時辯論，最終以39票贊成、2票反對及3票棄權通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議案。對此，外交部30日表示高度歡迎及誠摯感謝。另外，對於法國不分朝野，各政黨展現一致支持台灣參與國際組織的高度共識與具體行動，外交部也由衷致謝。

外交部指出，該法案肯定法國政府持續支持台灣參世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。法國外交部國務部長勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）也當場重申法國政府支持台灣有意義參與國際組織的一貫立場。

外交部說，法國參議院曾於2021年5月6日首度通過支持台灣國際參與決議後，國民議會又通過友台決議，創下法國國會兩院在半年之內均首度通過友好台灣決議的歷史記錄，共同發出堅定挺台的強大聲量。

外交部也提到，這次的決議是由國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）於2021年6月22日發起，迅速獲得跨黨派7大政團總召及高達183位國民議會議員的共同連署提出。決議肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，並認為我國遭國際組織排除在外危害國際社會的利益；決議也讚揚法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）多次在法國國會兩院重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場，並呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。

「台灣與法國是共享民主、自由、人權等普世價值的理念相近好夥伴，雙邊關係密切友好、廣泛且深化；近年來台法在經貿、環保、防疫、科技、能源、創新等領域合作密切，均重視印太區域安全及台海和平穩定。」外交部強調。

「台灣長期貢獻於全球衛生安全，以及積極推動參與WHO等國際組織，相關訴求也獲得法國等民主國家及國際社會的認同。台灣未來將持續善盡國際成員責任，並與包括法國在內的理念相近國家攜手合作，共同為全球的和平穩定與健康繁榮做出更多貢獻。」

 

▲法國國民議會院會審查「友我決議」影片。（影／取自Taiwan en France臉書粉專）

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