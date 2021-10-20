高雄10／21「大停水12小時」影響46.5萬戶　一張圖看波及範圍

▲高雄10/21大停水12小時。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄人注意！台水公司七區管理處將於21日辦理澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗，高雄三民、鳳山等7行政區將於上午8點至晚間8點停水12小時，總計停水戶數16萬571戶，水壓降低戶數有30萬4524戶，總計影響46萬5095戶。

這次停水原因主要是要進行110年度澄清湖廠69KV加壓站高低壓電氣設備檢驗，停水時間為10/21上午8點至晚上8點，共12小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一張圖看高雄10/21大停水12小時影響範圍。（圖／記者賴文萱翻攝）



停水區域：



三民區

本和、寶中、寶華、本文、安康、寶盛、寶獅、寶民、鼎西、鼎中、寶業、本揚、本上、本安、本元、本武、寶德、寶泰、寶興、寶國、寶慶、寶珠、寶安、寶龍、寶玉、灣子、灣勝、灣利、博惠、灣愛、灣中、灣華、灣復、正興、正順、灣成、安寧、安吉、本館、安發、鼎盛、鼎強、鼎金、鼎力等里。



鳥松區

大華、鳥松、夢裡等里。

鳳山區

新強、忠義、武慶、武漢、忠孝、中和、新武等里。

苓雅區

福南、永康、正文、正大、民主、正心、五福、衛武、正義、正仁、建軍、文昌、正道、福西等里。

前鎮區

瑞南、瑞誠、瑞竹、瑞北、瑞西、瑞崗、瑞興、瑞文、瑞昌、瑞豐、瑞東、瑞和、瑞華、瑞隆、瑞平、瑞祥等里。

仁武區

考潭、文武、仁慈等里。

鼓山區

新民、延平、惠安、壽山、峰南、麗興、維生、哨船頭等里。



降壓區域：



鹽埕區：全區



新興區：全區



前金區：全區



左營區：全區



鼓山區

忠正、內惟、前峰、光榮、平和、民強、厚生、裕豐、建國、登山、民族、龍子、樹德、寶樹、華豐、明誠、龍水、桃源、光化、綠川、河邊、自強、山下、裕興、正德、鼓岩、興宗、龍井、雄峰、鼓峰等里。



三民區

千秋、千北、立德、千歲、鳳南、興德、建東、港西、港東、港新、安和、達德、安生、德東、德行、精華、民享、安邦、達仁、達勇、同德、德智、德仁、達明、灣興、安宜、安泰、安東、十全、十美、德北、立誠、立業、博愛、長明、鳳北、豐裕、力行、鼎泰、德西、川東、裕民等里。

鳳山區

鎮北、埤頂、文山、北門、鳳崗、文英、鎮西、文華、文德、文福、協和、武松、忠誠、文衡、曹公等里。

仁武區

仁武、中華、大灣、灣內、烏林、高楠、後安、八卦、仁福、竹後、五和、仁和、赤山等里。



提醒民眾，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。