長輩總愛點「菜單沒有的」？她抱怨：不是我排擠老人　引網共鳴

▲餐飲業在點餐時，總會遇到一些奇葩客人。（示意圖／《ETtoday新聞雲》）

記者謝欣辰／綜合報導

餐飲業遇到假日時段，總是最忙碌，也因此遇到很多奇葩客人。一位女網友就在《爆怨公社》分享，「餐飲業的六日，真的讓我想爆炸」並講出了幾個奇葩客人案例，引起網共鳴，直呼「真的！」

原po一開頭就講明，「這裡是抱怨，再不唸一下我真的會爆」，並表示餐飲業的六日真的讓她很想爆炸，要應付一堆老人家，「真的不是我排擠老人家」，但大多遇到的長輩客人總是看完菜單後，點了「菜單上面沒有的餐點」，讓原po忍不住氣炸，「不要跟我說工作是我選的，自己活該」。

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原po繼續說道，「我賣鍋燒麵，你點牛肉麵，我們賣炒飯，我點水餃？」原po甚至氣到忍不住罵，遇到一堆「北七的」，打電話訂餐通常都是先看好自己想要什麼餐點，為什麼打來問「你們是賣什麼的？」，「我能回答你賣棺材嗎」種種奇葩案例都讓原po又無奈又憤怒喊，「腦袋真的很好用，為什麼不要用？」

貼文一出，意外引起網友共鳴，「之前做7-11還有人進來說（葉仔100）我都笑笑帶過」，「真的！最討厭那句＂工作是自己選的，不能抱怨＂這什麼鳥話啊～明明就奧客沒在看的大部分我也都笑笑帶過就好，但最難接受聽到這種話，整個很火大」，「真的，每一次看客人仔細看完菜單之後，（重點還看很久），然後說出菜單上面沒有的品項，都很想問他們，你剛才是在放空嗎」，「生活日常進餐廳，服務人員介紹都沒有在聽。狂滑手機。還要重複介紹N次」。