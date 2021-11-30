店家因「湯太燙」遭奧客一星負評　網看傻：難不成幫吹涼？

▲店家因「湯太燙」遭客人一星負評。（圖／示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

在家利用外送平台點一碗熱湯，不用開火就能暖胃，是一件很幸福的事。但近期有位客人卻因為「湯太燙」等原因，打了一星負評，這讓店家忍不住上《抱怨公社》反問網友，「所以湯很燙是我們錯了」。

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▲客人點了藥膳排骨湯以及脆皮雞排。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

店家貼上幾張圖片，只見那位嫌「湯太燙」的客人點了藥膳排骨湯以及脆皮雞排，而外送員也相當敬業，只花了3分鐘就及時送達，沒想到看似再正常不過的送餐卻讓店家得到一星負評，只見那位客人在評論區打了一星，並氣憤抱怨店家與外送員，「TMD外送員送餐點到達一直坐在機車上是怎樣？還要林北自己走過去拿，X...已經夠火大了，喝第一口湯，還被燙到舌頭，有必要用這麼燙嗎？整個塑膠袋的湯有多少塑化劑」。

▲店家貼出客人一星負評的內容。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

店家無奈說道，這張單3分鐘內火速送達，「所以湯很燙是我們錯了，又害你燙到舌頭對你說聲sorry」，但也直言每位外送員都有自己的個人特質，「外送員問題真的不是我們能控管的」，店家也表示，用紙碗外送能安全送達的機率非常小，「使用特級耐熱袋是權宜之計」為那位客人的塑化劑疑慮提供解釋，「不然湯要怎麼送才能安全」。

貼文一出，引起網友一面倒為店家喊冤，「什麼奇葩客人？冷掉靠北，太燙靠北，啊怎麼不對著鏡子靠北一下自己」，「湯太燙，靠北，客訴，湯冷掉，靠北，客訴，台灣鯛民不虛傳」，「真的很愛靠北，那麼愛嫌，為什麼不自己出去買 ？環保兼運動，不好嗎」，「湯不喝燙的幹嘛點湯？你可以考慮點挫冰」，「難道還要幫他吹涼嗎」。