台東友善店家維護環境清潔　263家響應認養週邊5公尺內責任區

▲台東推動環境友善店家參與道路髒亂點認養工作，至今共有263家商店響應。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環保局結合民間力量，推動環境友善店家，邀請共同參與道路髒亂點認養工作，至今共有263家商店響應參與認養店家周邊5公尺內的環境，定期維護街道環境清潔。

縣長饒慶鈴表示，台東縣是台灣最美麗的後花園，要維持全縣環境不是只有各鄉鎮市公所清潔人員的付出，更需要民眾、遊客一起努力。也很感謝友善店家的共同參與，讓環境成為大家的事，愛護美好台東，大家都能盡一份心力，然而除了店家的自主清掃外，民眾也要養成不隨意丟棄垃圾、口罩及菸蒂的好習慣，一同維護良好的生活環境。

環保局則指出，自2018年起推動環境友善店家活動，至目前為止，已邀集全縣共有263家友善店家，參與維護街道環境的行列，其中連鎖便利商店54家、餐飲連鎖店85家、生活百貨5家、網咖及其他店家119家，由店家主動維護周邊5公尺內的環境，期許未來更多店家一起加入友善環境行列，營造優質台東環境衛生。

參與的店家樊先生說，很榮幸加入友善店家行列，為台東市容盡一份心力，希望透過自身努力散播環境維護的重要性，期許顧客應養成習慣，不隨意丟棄垃圾讓生活周遭更乾淨舒適，也發現周遭的店家也都會共同增加清潔維護的頻率，一起守護台東的環境。