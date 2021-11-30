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嘉義市購物節不到一個月　發票登錄金額破億

▲▼2021嘉義市購物節開跑不到一個月，發票登錄金額破億！。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼2021嘉義市購物節開跑不到一個月，發票登錄金額破億！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年嘉義市購物節從11月1日開始只要是在嘉義市消費，單筆消費不限金額，就可以登錄發票累積抽獎次數，消費500元就有機會抽中VOLVO百萬汽車以及嘉購王爭霸賽獲得LV精品包，於雙重好禮的吸引之下，截至11月29日止，發票登錄累計金額達到了106,150,364元，不到一個月累積登錄金額破億！發票筆數也突破107,676筆，超越去年購物節的紀錄，再創佳績！

2021嘉義市購物節累積消費金額破億，破一億發票由VOLVO匯勝汽車發出，幸運得主為嘉義市民買了一台XC40 T3 Momentum汽車，將於2月頒獎典禮獲得此次破億獎項市值11,900元的RICOH THETA SC2炫彩夜拍360相機。而截至目前為止，發票金額累計最多的商家是好市多，累計金額數字達到1276萬元，統一超商嘉義圓環門市也不遑多讓，以累積800萬元的好成績緊追在後。下次破兩億登錄發票者將獲得市值16,900元的伊萊克斯空氣清淨機，嘉購王的寶座持續在激烈爭奪中，價值超過10萬元的LV精品包到底獎落誰家呢？

▲▼2021嘉義市購物節開跑不到一個月，發票登錄金額破億！。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年嘉義市購物節的特約店家將近700家，包含家樂福、HOLA、LANEW、康是美以及7-ELEVEN等連鎖商家，也有嘉義特色甜點咖啡店、餐廳等大量店家供大家選擇。除此之外，於前幾日發送完畢的嘉倍券也適用於此次購物節的特約店家，還可以在眾多高級飯店內直接折抵房價，與嘉遊金相輔相成，讓民眾荷包滿滿遊嘉義。

▲▼2021嘉義市購物節開跑不到一個月，發票登錄金額破億！。（圖／記者翁伊森翻攝）

接著即將在12月24號於嘉義市迎來盛大的台灣設計展，此次主題為「家意 ‧ 以城為家 City as Home」重塑一座具歸屬感的桃城，復興南來北往的驛站精神，發揮東道主的真誠款待，深掘、創造與再現家的意義，讓每個到來的人，都能從內而外的滿足成為回家/回嘉的客人。在此之前購物節也將推出甜點週，為設計展揭開序幕，邀請販售甜點商家透過推出購物節專屬甜點，吸引更多的民眾一同來嘉義，以城為家！

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