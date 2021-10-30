嘉義市購物節起跑！住宿送600　消費500抽269萬油電車

▲▼嘉義市購物節最大獎抽百萬油電車。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2021嘉義市購物節」11月1日正式起跑，活動持續到明年農曆春節2月6日止。不僅全台遊客，包含嘉義市民剛領到熱騰騰的消費金2000元紅包，都可以累積活動期間的發票參加購物節抽VOLVO V60的活動。市長黃敏惠表示，為了鼓勵大家來嘉義市觀光消費，與旅宿業者共同攜手延續去年「住宿送600嘉遊金」的好康，促進嘉義市消費及觀光旅遊效益。

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▲▼嘉義市購物節起跑。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，購物節的活動起跑，內容包括嘉遊金及抽汽機車等好康大放送，特別提供頂級配備的VOLVO V.60及10台Gogoro成為抽獎禮品。除了去年大受好評的光織影舞今年將於北香湖公園和KANO廣場雙主場舉辦之外，臺灣設計展更將於12月24日至隔年1月2日在嘉義市登場。購物節也特別搭配推出咖啡甜點主題週活動。市府也結合中央的振興五倍券，於11月15日起推出「滿千送百、嘉倍券」等多項方案，期盼豐富的活動與振興方案，創造出加倍的效益。

去年嘉義市購物節創造出2.2億元商機，企業界也看好嘉義市的消費商機，富豪VOLVO汽車讓原本的活動抽獎汽車變大了，推出百萬名車V60成為嘉義市購物節最大獎項；嘉義市不動產公會也贊助10台GOGORO電動機車，價值超過60萬元。購物節以遊戲形式包裝整個活動，將整個嘉義市打造成大型購物商城。

只需要在嘉義市消費，拿到發票，不限單筆消費金額，只要加入購物節LINE好友登錄消費憑據(本系統自110年11月1日啟用)，累積積分一元即1分參加嘉購王爭霸戰，拼升等領取專屬好禮，積分最高者還可以獲得一只市值13萬的高級精品包，除此之外滿500分即可抽汽車，每人最多有20次抽獎機會。不僅如此今年加碼推出電子支付專屬獎，於嘉義市使用LINE Pay及台灣Pay消費的交易明細也可以於專區登錄，還可以抽最新iPhone13。今年購物節多重好禮加碼送，為在地店家創造商機，整體登錄金額可望突破3億。

▲嘉義市購物節最大獎抽百萬油電車。（圖／記者翁伊森攝）

2021嘉義市購物節將於11月1日正式起跑，消費者只需憑110年11月1日起至111年2月6日間營業稅設籍於嘉義市店家所開立之發票或電子支付(限LINE Pay及台灣Pay)交易明細，加入「2021嘉義市購物節」LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄憑據資訊，就有機會把汽車大獎開回家，獎品總價值超過200萬元，消費越多好康越多，期待全國民眾一同來嘉輕鬆購，最新消息請上嘉義市政府官網查詢，並持續關注2021嘉義市購物節Facebook粉絲專頁

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