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逼女網友當情人遭拒...暴走男搶手機、亮刀！硬載她回家軟禁

▲手機,社群軟體,聊天,網路交友。（圖／記者陳羿妏攝）

▲網路交友要小心，高雄一女子遇恐怖情人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子去年9月透過交友軟體認識李姓男子，兩人相約見面後，李男竟強逼王女當他的女朋友，王女婉拒，李男竟然暴走，不但搶走王女手機，還亮刀嗆「去自殺！」最後載王女回家中限制她的行動，王女趁隙傳訊給友人報警，事後李男被依妨害自由罪嫌移送，高雄地院審理後，判李男8個月，可上訴。

李男和王女是去年9月透過交友軟體認識，兩人相約見面後，李男希望王女和男友分手，改當他的女友，王女不從，兩人當街吵了起來，王女一度想打電話，李男卻一把搶下，最後還從機車內拿出一把短刀，嗆說「你不是想自殺，你自殺啊」。

隨後王女和李男又一起到海邊散心，李男載王女回家，王女數度想離開，李男卻不准，再度亮刀，還不准王女打電話、逼她把手機密碼交出來。

王女嚇得一夜驚魂，只能趁隙傳LINE給友人求助，表示「我被綁架」、「他真的太恐怖了」、「我不敢接手機」、「他會搶手機」、「他嗆聲說不讓我上班」、「我好害怕」，友人報警求助，小港警分局當天中午在李男家中救出飽受驚嚇的王女，也當場逮捕李男。

李男偵訊時否認限制王女行動，也沒有搶她手機，都是王女說要當他的女朋友，也是她自願到他家，否認一切指控。

全案經警方移送高雄地檢署依妨礙自由罪嫌起訴，地院審理後認為，李男強取手機、持刀恫嚇且私行拘禁王女的行為堪予採信，被告的說詞僅是卸責之詞，依法判他有期徒刑8個月，可上訴。

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