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社會 社會焦點 保障人權

狂砍前女友和情敵43刀釀1死1重傷　雙刀醋男犯重罪再延押2個月

▲高雄市楠梓驚傳一起情殺案，前任男友找談判，當街殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄楠梓今年7月間發生情殺案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年7月間，高市楠梓區一名陳姓男子（66歲）因不滿馬姓前女友（54歲）另結新歡，竟持水果刀和美工刀狂砍馬女的林姓現任男友（55歲）43刀，造成林男死亡，馬女也受重傷，陳嫌被檢方聲押獲准後，3個月的羈押期限將屆，橋頭地院法官裁定延長羈押2個月。

這起1死1傷的情殺案件發生在7月3日晚間，從事水電配管工的陳姓男子去馬姓前女友，結果發現馬女跟林姓男友就同在屋子裡頭，結果一時醋勁大發，先是破窗進入屋內之後，來到二樓找他們兩人理論，一言不合，就拿了水果刀砍殺林男，從二樓砍到一樓，林男被砍後一路逃竄，最後倒在騎樓死亡。

警方抵達現場之後，發現林男沒有呼吸心跳，陳男也坦承犯案，當場被逮捕，而馬姓女子背部與手部有多處刀傷，被送往醫院救治後沒有生命危險。

全案移送橋頭地檢署偵查後，依殺人、傷害罪起訴陳男，並向橋頭地院聲請羈押，法院在8月31日裁准，陳男目前收押在高雄燕巢第2監獄。由於陳嫌3個月羈押期限將屆，院方指他涉最輕本刑5年以上殺人罪嫌，犯罪情節重大，日後可能面臨重刑，並有相當理由認為他有棄保潛逃之虞，因此裁定自12月1日起，延長羈押2個月，可抗告。

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