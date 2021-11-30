鈕承澤花蓮服刑先隔離14天　首餐3菜一湯菜色曝光

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

導演鈕承澤涉性侵判刑4年定讞30日解送花蓮監獄入監執行，9點57分抵達地檢署報到、10點48分搭上警備車進花監，因防疫規定須隔離14天後才能分級分房，獄中首餐菜色曝光，有蒜泥白肉等3菜一湯。

鈕承澤2018年11月23日，因被害人由女性主管帶至鈕承澤住處聚會，當天晚間9時許，其餘賓客及女性主管先行離去，鈕承澤被控不顧被害人反抗，性侵得逞；案經被害人提起告訴，全案曝光。

一審的台北地方法院依強制性交罪，判處鈕承澤有期徒刑4年。二審的台灣高等法院審理時，鈕承澤辯稱，女方對他有好感否認犯罪；高院認為鈕承澤欠缺性別平權意識，沒有悔悟之心，駁回上訴，維持一審判決定讞。

▲▼鈕承澤由友人黑色自小客車載送花蓮地檢署報到，並大方接受媒體訪問。

因在防疫期間，依據獄方標準程序，入監者必須先採檢並隔離14天後確定陰性，再依受刑人生活概況評估進行分級分房，性侵、家暴等收容人排除申請至自強外役監資格，假釋申請則需服刑超過刑期的二分之一。

30日上午鈕承澤由友人黑色自小客車載送花蓮地檢署後下車，身穿白襯衫、卡其色長褲戴墨鏡，看見媒體雙手合十說「謝謝大家關心」後，獨自走進署內執行科報到，2名友人隨後協助將他的2大袋行李送進法警室。

鈕承澤入獄後的首餐，花監午餐提供3菜一湯，分別是蒜泥白肉、韭菜肉丁、香炒大白菜及金針湯，主食為白米飯。