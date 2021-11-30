　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鈕承澤花蓮服刑先隔離14天　首餐3菜一湯菜色曝光

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

導演鈕承澤涉性侵判刑4年定讞30日解送花蓮監獄入監執行，9點57分抵達地檢署報到、10點48分搭上警備車進花監，因防疫規定須隔離14天後才能分級分房，獄中首餐菜色曝光，有蒜泥白肉等3菜一湯。

鈕承澤2018年11月23日，因被害人由女性主管帶至鈕承澤住處聚會，當天晚間9時許，其餘賓客及女性主管先行離去，鈕承澤被控不顧被害人反抗，性侵得逞；案經被害人提起告訴，全案曝光。

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

一審的台北地方法院依強制性交罪，判處鈕承澤有期徒刑4年。二審的台灣高等法院審理時，鈕承澤辯稱，女方對他有好感否認犯罪；高院認為鈕承澤欠缺性別平權意識，沒有悔悟之心，駁回上訴，維持一審判決定讞。

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼鈕承澤由友人黑色自小客車載送花蓮地檢署報到，並大方接受媒體訪問。

因在防疫期間，依據獄方標準程序，入監者必須先採檢並隔離14天後確定陰性，再依受刑人生活概況評估進行分級分房，性侵、家暴等收容人排除申請至自強外役監資格，假釋申請則需服刑超過刑期的二分之一。

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

30日上午鈕承澤由友人黑色自小客車載送花蓮地檢署後下車，身穿白襯衫、卡其色長褲戴墨鏡，看見媒體雙手合十說「謝謝大家關心」後，獨自走進署內執行科報到，2名友人隨後協助將他的2大袋行李送進法警室。

鈕承澤入獄後的首餐，花監午餐提供3菜一湯，分別是蒜泥白肉、韭菜肉丁、香炒大白菜及金針湯，主食為白米飯。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
快訊／鄭雨盛確診！4天前參加青龍獎　宋仲基等大咖都在
快訊／本土續+0　今增5例境外移入！來自荷蘭、澳洲
LIVE／陳時中曝Omicron侵台時間點　指揮中心最新說明
快訊／拆水泥廠突倒塌　司機遭活埋死亡
國光女神一彎腰「掉出超巨兇器」！　網驚：看到光明燈了
最新研究！　BNT效力最強族群曝光
嫌iPhone「1按鍵」沒用到！3千果粉怒打臉：最實用功能
一次刷卡10萬！他只想繳最低額度　內行曝恐怖下場：千萬不要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄東南水泥「怪手司機活埋亡」　勞工局令停工最重開罰30萬

保全沉迷6合彩侵占住戶管理費　1年吞370萬下場曝

快訊／高雄水泥廠工安事故！　司機「連人帶怪手」遭活埋搶救亡

基隆百年糕餅連珍喊漲「5元至20元」！李鵠餅店將跟進

鈕承澤花蓮服刑先隔離14天　首餐3菜一湯菜色曝光

驚悚畫面曝！台中工人下水道施工　下秒跌入水道…頭部重創慘死

妻與小王擁吻11秒　人夫直擊崩潰求償！她辯：跌倒不小心親到

快訊／國3南向關廟段聯結車擦撞遊覽車側翻　煤渣散落車道大塞車

快訊／高雄活埋現場慘況曝！怪手司機1hr後救出　已無呼吸心跳

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

高雄東南水泥「怪手司機活埋亡」　勞工局令停工最重開罰30萬

保全沉迷6合彩侵占住戶管理費　1年吞370萬下場曝

快訊／高雄水泥廠工安事故！　司機「連人帶怪手」遭活埋搶救亡

基隆百年糕餅連珍喊漲「5元至20元」！李鵠餅店將跟進

鈕承澤花蓮服刑先隔離14天　首餐3菜一湯菜色曝光

驚悚畫面曝！台中工人下水道施工　下秒跌入水道…頭部重創慘死

妻與小王擁吻11秒　人夫直擊崩潰求償！她辯：跌倒不小心親到

快訊／國3南向關廟段聯結車擦撞遊覽車側翻　煤渣散落車道大塞車

快訊／高雄活埋現場慘況曝！怪手司機1hr後救出　已無呼吸心跳

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

不習慣穿新衣服！柴犬竟出現「倒立走路」詭異走姿

惡魔護士把止痛藥「加水稀釋」　7女病患取卵手術中痛到放聲尖叫

青少年打BNT爆心肌炎累積23案！還有2人住院　最常見症狀曝光

快訊／鄭雨盛確診新冠肺炎！4天前參加青龍獎　宋仲基等大咖都在

《黑澀會》陶嫚曼顧二寶失控…沉默5天發聲！「表面故作堅強終究崩塌」

北市不買第三劑疫苗？柯文哲：28億預算先不編　保留科目經費1000元

詠業2日吸34萬筆申購！凍資334億元　中籤率僅0.24％

快訊／3例突破性感染打「2劑科興、BNT」！　來自捷克、澳大利亞　

告五人「MV男主角」譜男男戀　他羞認：心跳最快的一次

高雄東南水泥「怪手司機活埋亡」　勞工局令停工最重開罰30萬

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

即／高雄活埋現場慘況曝　怪手司機已無呼吸心跳

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

驚悚畫面曝！台中工人施工跌入下水道…頭部重創慘死

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

樂華夜市盃開打！胖男「凌空飛踢」反遭一拳KO

妻控夫不戴套敗訴　揭被逼做愛千次換離婚逆轉

更多熱門

相關新聞

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，被依法判刑4年徒刑定讞，而他隨後遷籍到花蓮，並以希望能安頓好母親為由，希望能延緩入監，而檢方同意讓鈕從11月2日延緩入監到11月30日。對此，稍早鈕承澤已經在兩名友人的陪同下，入監服刑。

不到1000元能入手的聖誕限定美妝

不到1000元能入手的聖誕限定美妝

台商返鄉之路遙遙

台商返鄉之路遙遙

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

關鍵字：

鈕承澤入監隔離分房首餐3菜一湯簡單隆重

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面