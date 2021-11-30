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約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染愛滋」崩潰大喊：一次就中啊？

▲▼26歲男染艾滋。（圖／翻攝自半島晨報）

▲26歲男染艾滋。（圖／翻攝自半島晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

今年26歲的小安（化名）出生在山東的一個小村，上國三時，原本幸福的家庭遭遇變故。父母在無休止的爭吵中選擇離婚，變故的陰霾和內向的性格，讓他墜入孤寂的深淵。大學畢業後，他在青春迷茫的躁動下有了一夜的放縱……，沒想到那一夜讓他感染了愛滋病。

據《半島晨報》報導，小安出生在山東省西部的一個小村莊，父母都是農民，家裡有兩個孩子：他和大他9歲的姊姊。

然而，在小安上國三時，這個溫馨的小家突然變天了。母親在這一年加入了一個傳銷組織，不到1年，家裡的十幾萬元（人民幣，下同）存款被她揮霍一空，還把所有的親戚家都借了個遍，每家從幾千元到一萬多元不等，總共也接近十萬元。

那段日子，母親時不時地「消失」，跟著這個組織去不同的城市，一「失聯」就好幾個月。後來，父母在無休止的爭吵中選擇離婚，小安也考上了外地一所專科院校。

來到一個人也不認識的城市裡，他的性格更加膽小內向，常常躲在人群中的角落裡，有時候一天都在沉默。網路是逃避現實最好的方式，在虛擬的世界裡遨遊，和陌生人聊天，他感受到了前所未有的輕鬆。

2019年大學畢業，小安來到了青島，在燈紅酒綠中麻痹自己。工作間隙，他繼續玩著交友軟體。在網路上和一個陌生人聊得很投機，青春迷茫的躁動下，就貿然約出來見了面，有了一夜的放縱。

然而2019年底，一個偶然的機會，有朋友帶他來到一家防治愛滋病的公益組織——青島青同防愛志願服務中心。

▲▼26歲男染艾滋。（圖／翻攝自半島晨報）

▲他接受訪問。（圖／翻攝自半島晨報）

想到自己的經歷，於是就做了愛滋病病毒的檢測，竟然出現了HIV陽性反應！小安仿佛失了魂魄，不斷重複著一句話，「不可能、不可能……，就一次怎麼就感染上了？」公益組織的工作人員帶他去疾控中心做進一步的檢測，結果再一次確診！

雖然知道不會通過唾液傳染，但他還是小心翼翼。和家人一起吃飯的時候，他都拿兩雙筷子，用公筷把菜夾到自己的碗裡。一系列反常的舉動引起了姊姊的猜疑，她翻到小安的抽屜，發現了治愛滋病的藥，大罵弟弟噁心，「我看著你就覺得噁心，你以後別來我家，也別找你外甥女！」

後來，姊姊還是幫小安保守了這個秘密，但小安發現，姊姊現在說話很客套，「吃飯的時候會說，你吃完了嗎？吃完的話，沒事你就回家吧。」

現在，小安痛苦表示，自己特別孤獨，想有個伴，「可能最合適自己的，是找一個同樣的愛滋病感染者，兩個人在生活上作為病友聯繫溝通，反而更方便一些，不需要遮遮掩掩，還有攢錢給父親換房。」他說，如果時間可以倒流，多麼想做回一個普通人，結婚生子，陪在親人身邊。

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