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高嘉瑜遭家暴　他揭恐怖情人3特質「先保護自己最重要」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友家暴，導致頭、臉腫起來，膝蓋多處擦傷，也掀起各界對於恐怖情人的討論。高雄市議員黃紹庭今日（30日）在臉書PO文提醒，恐怖情人大多有3種特質，分別為強烈控制欲、暴力後甜蜜、同歸於盡，若是在交往後才發現對方有暴力傾向，最重要的是先保護自己。

▲▼高嘉瑜示範家用快篩。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜遭男友家暴，掀起社會各界對於恐怖情人的討論。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書，下同）

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據週刊報導，高嘉瑜11月中與男友林秉樞入住新北市某飯店，林男發現她的手機內有與前男友的密集互動訊息，竟醋勁大發，不僅重拳毆擊，還鎖喉、拖行，導致她的右臉、四肢和頭部等多處挫傷。消息曝光後，網友紛紛湧入高嘉瑜的臉書留言打氣，民進黨團也召開記者會譴責施暴者，希望高勇敢站出來。

（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▼▲高嘉瑜的脖子和手臂有疑似瘀青的痕跡。

（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

這起事件也連帶掀起社會大眾對於恐怖情人的討論。高雄市議員黃紹庭30日在臉書PO文分享讀書心得，若是在交往後才發現遇到恐怖情人，「先保護自己比較重要」，千萬不要因為顧及面子而錯失求救的機會，「記得，無論發生何事，只要危害自身安全，先報警處理，冷靜！」

黃紹庭提醒，恐怖情人的特質包含強烈控制欲、暴力後甜蜜、同歸於盡，能否預防，就要靠個人的觀察以及智慧才能安全離開，「其實許多恐怖情人不是只有對另一半下手，幾乎都會用另一半的親友做威脅，這種案例真的不在少數，記得、記得，除了報警還要法律訴訟來維護自身名譽、安全。如果真的糟糕遇到恐怖情人，請勇敢尋求管道，不論是向社會機構或身旁親友求助。家暴專線113。」

而對於遭家暴一事，高嘉瑜30日中午透過聲明表示，首先要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了；另外，相關資料她還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。

#恐怖情人_1 生活中紹庭喜歡看各種書籍，用書籍內的知識來累積生活常識，不是單一專業書籍。 分享一本「#他會是恐怖情人嗎？」 在愛情、婚姻生活中難免會「遇人不淑」，不是只是愛到天荒地老、天長地久、鐵達尼的夢幻愛情.......沒！ 無...

黃紹庭發佈於 2021年11月29日 星期一

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