家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」：印象太深

▲立委高嘉瑜今驚傳被家暴。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚傳遭男友林秉樞家暴，痛毆、鎖喉、拖行樣樣來，導致高嘉瑜全身多處挫傷，消息曝光後，引發各界譁然。對此，有網友就在批踢踢八卦板上盤點「哪一件名人家暴事件最出名？」貼文曝光後，引發網友一致點名他。

綜合媒體報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家暴黑歷史誰最出名？鄉民全點名他。（圖／翻攝批踢踢）

有網友就在批踢踢八卦板以「台灣打女友/老婆最出名的是誰？」為題發文表示，戀人之間難免會有些肢體衝突，或是結婚後男人主義爆發打女人，住在鄉下常常聽到老鄰居也是常打老婆，隔天還他們倆正常外出下田工作。該網友話鋒一轉，好奇詢問眾人「在台灣打女友或老婆最出名的是哪一位？」

不料貼文曝光後，引發網友一致點名前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，紛紛回應「萬華童家拳」、「童家拳」、「童言童語」、「童家拳開扁」、「童家拳那位」、「阿童」、「童家拳啊，印象太深刻」、「童大俠」、「絕對是阿童，之前還有改歌」。

童仲彥2017年1月被爆出長期家暴毆妻事件。綜合媒體報導，記者出身的童仲彥情史豐富，第一任妻子是電視台同事，兩人還生下一女，後來雙方互控家暴，以離婚收場；之後童又和張姓女子交往，不料對方竟上吊輕生，在他心裡烙印下很深的陰影；當選議員後，童仲彥和前妻李秀環結婚又鬧出家暴、劈腿邱主任等風波，因此遭民進黨開除黨籍。