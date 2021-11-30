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高嘉瑜男友「林秉樞長相PR多少？」　網見3條件喊90以上：擋不住

▲▼高嘉瑜,林秉樞 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

▲高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

記者施怡妏／綜合報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被43歲男友林秉樞家暴，該男施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，高嘉瑜後也至台大醫院驗傷但仍未分手，而男友林秉樞身分也被起底，傳出他是板橋林家後代，目前43歲還在攻讀博士班，有網友好奇「林秉樞外貌PR值多少？」

本站稍早報導《高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　43歲攻讀博士！黑歷史起底》，根據鏡週刊指出，林秉樞與高嘉瑜同樣出身法律系，現年43歲比高嘉瑜大2歲，現在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究。近年林以Raphael Lin為筆名，常在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還不時秀出與政治人物的合照，企圖彰顯他在政界的人脈。

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就有網友好奇，「認真問，43歲的秉樞外貌PR值多少？」看到林秉樞專欄上的大頭照，雖然不知道是不是近期的照片，但是根本不像是個已經43歲的人，「說3X歲應該也有人信吧，有沒有43歲這保養在台男可排PR多少的八卦？」

對此，許多網友認為，外表好看又是林家後代，直接PR90以上，「只看外表有95以上」、「難怪高會迷上他」、「43歲這樣絕對有前1%」、「這樣43歲，我還真的看不出來」、「這有中上吧，而且他身高180公分捏」、「外加林家後代，誰擋得住」、「PR90-95吧」、「林家後代、身高180公分、臉也帥，PR90以上」、「本來普，但身家加成後，90」、「板橋林就算BMI35，PR也95啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，林秉樞PR絕對有90以上。（圖／翻攝自PTT）

此外，還有鄉民找出林秉樞在《The News Lens關鍵評論網》擔任專欄作家的文章「這個男人在網路上專門寫一些奇妙的文章，相當的文青，會寫些很文青的書評，也會寫政治文。」接著貼出幾篇林秉樞的書評標題，「《一匹馬走進酒吧》：台上歐吉桑脫口秀散發的苦楚，是你我難以迴避的人生縮影」，直嘆「+魚應該是被滿滿的文青氣息吸引了吧」。

根據週刊指出，高嘉瑜11月中旬和男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，離譜的是，林施暴後還扣住高的手機，並將資料全部備份，甚至控制她的行動，直到2天後才放人。

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