高嘉瑜遭男友施暴　鄭麗文聲援：施暴者應受到嚴厲譴責

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳11月中旬遭男友林秉樞施暴，週刊報導，林男對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷，甚至限制高的行動。高嘉瑜中午透過聲明回應，她會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。國民黨立委鄭麗文30日表示，譴責任何暴力和霸凌行為，沒有人應該被暴力對待，所有的施暴者都應該受到嚴厲譴責。

鄭麗文指出，根據研究顯示家暴不會因為容忍而改變，姑息只會讓家暴情況更嚴重，更不該以愛之名合理化家暴行為，「你們不孤單，我們要做你們堅強的後盾」，希望所有受到家暴及霸凌者都勇敢站出來，向暴力說不。

鄭麗文表示，家庭暴力讓許多受害人陷入深淵，但家暴不是家庭內部事務，是一個國家、社會不允許的嚴肅法律問題。1998年6月台灣通過亞洲第一部《家庭暴力防治法》。我國家暴法治框架日益趨於完善，這些法律法規，在預防和制止家暴，保護受害人合法權益，促進家庭和諧、社會穩定方面發揮了重要作用，也在持續向社會闡明：家暴是違法犯罪行為，法律對家暴行為零容忍，也會為所有家庭成員撐起保護傘。

鄭麗文呼籲，有關部門在接待家暴受害者時，能多一份耐心、多一份理解。唯有如此，才能給更多受害者積極維權的信心，也不會讓更多施暴者這樣肆無忌憚。而「家暴法」更應該被好好用在日常生活中的每一天，我們都應該堅決拿起法律武器保護自己，也保護他人，「勇敢站出來，不要再給任何施暴者揮舞拳頭的機會。」