　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師建議，第三劑加強針以mRNA疫苗為主。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，建議接種第三劑新冠疫苗，最快1/1後可打。對於第三劑疫苗的選擇，有醫師認為，除了AZ疫苗外，mRNA疫苗都可當加強針，但時間間隔盡量長一點為原則。

對於國內第三劑加強針的策略，指揮中心明確建議，6大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑，包括「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」，其餘一般民眾則自行評估意願及風險施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，第三劑疫苗廠牌如何選擇，指揮中心尚無明確建議。而中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢受訪時提到，「除了AZ疫苗外，另外兩種mRNA疫苗都可以當作第三劑」。是否也意味著若第一、第二劑施打莫德納者，第三劑可改選BNT？醫師指出，「都是可以互換的」，基本上只要以間隔時間拉長為原則，約是6至8個月。

台大感染科權威、指揮中心專家小組成員李秉穎則說，並沒有特別建議一定要施打哪個廠牌疫苗，遵照自己意願即可，只是不同疫苗在副作用的反應上也略有不同，可能會有適應症的情況。醫師建議，由於食藥署目前尚未核准施打第三劑疫苗施打，盼能進行核可審查。

台大前感染科醫師林氏璧也說，事實上各國幾乎都以mRNA疫苗當作第三劑疫苗的首選，「連打很多AZ+AZ的英國也是」，因此對於指揮中心所指「各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議」，他不理解什麼樣才叫明確。

▲▼12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

▲對於新冠疫苗第三劑加強針，指揮中心列出「應接種對象」。（圖／指揮中心提供）

另外，林氏璧提及，有國家在批准莫德納第三針目前是以半劑量50微克，但指揮中心記者會上並未問及相關訊息。對此，李秉穎表示，只有莫德納降低劑量，但各國狀況不一樣，有的有降、有的還是維持原樣，這後續仍有待討論。

至於ACIP建議12-17歲青少年施打第二劑BNT的消息，李秉穎指出，青少年還是要補足第二劑，加上現在有變種病毒出現，也會更加警覺。他引述國外狀況說明，有兩劑間隔21週以上，心肌炎發生率較不會增加太多，但目前仍是片面資料，尚未有確定研究數據。總的來說，醫師認為，完整施打第二劑疫苗的狀況還是利大於弊。

ET快訊
「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

台中補習班出現「宏泰宇宙」！7個老師都叫「宏泰」讓網笑翻

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆　「俗辣來釘孤支」他怒PO網提告

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

「妮亞圖」颱風估今生成！冷氣團+鋒面來了越晚越冷　連3天探10度

台中補習班出現「宏泰宇宙」！7個老師都叫「宏泰」讓網笑翻

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆

跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

Omicron讓陳時中提早1個月推第3劑　專家4字揭誰該打：2疫苗為主

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被恐怖男友家暴卻不敢分手

人妻指控老公不戴套敗訴　揭被逼「做愛1000次換離婚」逆轉

台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

高嘉瑜被家暴！跟男友「甜蜜開房」竟遭重毆　變調原因曝光

Google Play用戶票選最佳App　「對發票、管時間、幫Ｋ書」上榜！　 　

Lisa的「玫瑰金髮」超夢幻！太妍、Rosé染同款根本仙女下凡

高嘉瑜被家暴！遭新男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

Foxy下載電影老是變A片　網秒懂

工安新人督導　工人酸：你最沒用

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

正妹搭捷運G級雪乳彈出！本尊曝真相

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃

更多熱門

相關新聞

習近平：無償提供6億劑疫苗給非洲國家

習近平：無償提供6億劑疫苗給非洲國家

中國國家主席習近平今天表示，將再向非洲國家提供10億劑COVID-19疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。

香港發現第3例Omicron　接種2劑莫德納還是中了

香港發現第3例Omicron　接種2劑莫德納還是中了

WHA特別會議今登場　諾魯總統發言挺台參與

WHA特別會議今登場　諾魯總統發言挺台參與

德國軍方將領導疫情應對小組　防疫統一行動化

德國軍方將領導疫情應對小組　防疫統一行動化

新冠疫苗接種受害　27死皆不予救濟

新冠疫苗接種受害　27死皆不予救濟

關鍵字：

新冠疫苗王任賢AZ李秉穎莫德納BNT新冠疫情林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

營養師曝外食3大發胖地雷

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

金雞獎入圍名單曝光！陸網負評一面倒：好low

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面