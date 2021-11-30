第三劑最快1／1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

▲醫師建議，第三劑加強針以mRNA疫苗為主。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，建議接種第三劑新冠疫苗，最快1/1後可打。對於第三劑疫苗的選擇，有醫師認為，除了AZ疫苗外，mRNA疫苗都可當加強針，但時間間隔盡量長一點為原則。

對於國內第三劑加強針的策略，指揮中心明確建議，6大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑，包括「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」，其餘一般民眾則自行評估意願及風險施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，第三劑疫苗廠牌如何選擇，指揮中心尚無明確建議。而中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢受訪時提到，「除了AZ疫苗外，另外兩種mRNA疫苗都可以當作第三劑」。是否也意味著若第一、第二劑施打莫德納者，第三劑可改選BNT？醫師指出，「都是可以互換的」，基本上只要以間隔時間拉長為原則，約是6至8個月。

台大感染科權威、指揮中心專家小組成員李秉穎則說，並沒有特別建議一定要施打哪個廠牌疫苗，遵照自己意願即可，只是不同疫苗在副作用的反應上也略有不同，可能會有適應症的情況。醫師建議，由於食藥署目前尚未核准施打第三劑疫苗施打，盼能進行核可審查。

台大前感染科醫師林氏璧也說，事實上各國幾乎都以mRNA疫苗當作第三劑疫苗的首選，「連打很多AZ+AZ的英國也是」，因此對於指揮中心所指「各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議」，他不理解什麼樣才叫明確。

▲對於新冠疫苗第三劑加強針，指揮中心列出「應接種對象」。（圖／指揮中心提供）

另外，林氏璧提及，有國家在批准莫德納第三針目前是以半劑量50微克，但指揮中心記者會上並未問及相關訊息。對此，李秉穎表示，只有莫德納降低劑量，但各國狀況不一樣，有的有降、有的還是維持原樣，這後續仍有待討論。

至於ACIP建議12-17歲青少年施打第二劑BNT的消息，李秉穎指出，青少年還是要補足第二劑，加上現在有變種病毒出現，也會更加警覺。他引述國外狀況說明，有兩劑間隔21週以上，心肌炎發生率較不會增加太多，但目前仍是片面資料，尚未有確定研究數據。總的來說，醫師認為，完整施打第二劑疫苗的狀況還是利大於弊。