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高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷！她不敢回基隆

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜24日一身黑衣，現身男友林秉樞的母喪告別式，還與男友家屬閒聊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

11月24日下午，台北市立第二殯儀館景仰樓正舉行一場告別式，亡者是陳姓退休老師，弔祭人士魚貫進入會場，氣氛哀戚肅穆，隨著人潮逐漸散去，靈堂只剩穿著孝服的親屬，準備引領靈柩到隔壁的火化場，親屬區有位長髮女子，穿著黑色大衣，戴著黑色口罩，眼尖的民眾發現她竟是立委高嘉瑜。

由於亡者並非高嘉瑜親屬，她卻全程參與火化儀式，並不時與家屬交頭接耳；移靈時，捧著牌位的孝男走上靈車，高也亦步亦趨快步跟隨，跟其他家屬沒有兩樣，引起民眾懷疑向本刊爆料，經本刊調查，這名遭逢母喪的瘦高男子，就是高嘉瑜未曾曝光的新男友林秉樞。

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜全程參加男友母親火葬儀式，宛如準家眷。

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲告別式結束後，林秉樞引領母親棺木完成火化，高嘉瑜也亦步亦趨跟隨。

從高嘉瑜陪同男友送亡母最後一程，宛如家人的互動模式，不難看出她與林秉樞交往已宛如準家眷，但本刊另接獲爆料，指11月14日台大醫院通報一起家暴驗傷案件，當事人正是高嘉瑜，根據本刊掌握的案件通報記錄，經醫師診斷，她「顏面多處鈍挫傷、四肢多處鈍挫傷、頭部多處鈍傷。」更令人驚訝的是，對她下重手的，就是與她形同家眷的林秉樞。

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜被家暴、控制行動2天，直到11月14日下午，才前往台大醫院急診部驗傷。

本刊調查，這起嚴重家暴發生在11月11日晚間，當晚民進黨在內湖舉行公投說明會，府院黨大咖雲集，高嘉瑜也以選區立委身分到場助講、獻唱，晚會結束後她卻幾乎消失，神隱近6天，平常密集更新行程見聞的臉書，也沒有新動態，直到17日下午才現身年代電視台，參加《新聞面對面》錄影。

當時節目錄製的口罩禁令已解除，高嘉瑜卻全程戴著超大紫色口罩，與其他來賓相較，顯得突兀。知情人士說，高之所以戴口罩錄影，是因為她被打得全身是傷，就算隔了6天才出現在電視台，仍可看到傷痕；這起嚴重的傷害事件，起因於11日公投說明會結束後，高與男友前往板橋馥都飯店投宿，沒想到林秉樞發現高與前男友密集互傳LINE訊息，竟醋勁大發，先是把高的東西全丟到房間外走廊，接著失控抓狂痛毆高，導致高的右眼眶整個瘀青，手腳也有多處外傷，脖子更留下深深的血痕。

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲節目錄製口罩解禁，高嘉瑜（右2）是全場唯一戴口罩的來賓，十分突兀。（翻攝《新聞面對面》）

▲▼【高嘉瑜遭家暴3】被打到不成人形照片看了好心疼　港湖女神不敢聲張超悲淒。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜被打後神隱多日，6天後才現身政論節目《新聞面對面》錄影，卻戴超大口罩遮住臉。（翻攝《新聞面對面》）

「高嘉瑜萬萬沒有想到，外表斯文的男友，卻隱藏著恐怖情人的性格，她身上的傷不只是被連續甩耳光留下，還有被往死裡打的重傷，加上拘禁控制她的行動自由，都應該被舉發。」「悲慘的是，她被打成這樣，怕爸媽知道，也不敢回基隆，只能跟少數知心好友訴苦。」知情人士向本刊說。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

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