12生肖2022年財運曝光！「5種人」吉星加持賺到手軟

▲熬過今年，有5生肖將迎來超旺財運。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者黃品臻／綜合報導

所謂愛情看緣份，而財運除了看才能有時也靠時來運轉，2022年即將到來，大家都希望新的一年財運變好、荷包滿滿，運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分享2022年12生肖的求財攻略，其中屬牛、馬、羊、雞、狗的人財運最旺，好事不斷發生。

生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年會有意外的「飛財」降臨，流年逢「驛馬星動」，適合動中求財，多走動、去外地發展，能驚喜多多、財路通暢，會有些額外的收入，但千萬不能太過貪心，不然財神爺會繞路走！

生肖牛

屬牛的人擺脫了本命年值太歲的厄運，各方面的運勢都將慢慢回升，事業擁有很大的發展空間，能有較多施展才華的機會。流年天幹「正財」入命，2022年的財運非常好，會有升職加薪、置產置業等美事發生。

生肖虎

屬虎的人2022年進入本命年，要小心倒楣事發生。賺錢比較費勁，收入也沒有開銷多，經商者與人合作要謹慎、小心被騙。「大耗」是耗財之星，要規劃好自己的錢財，宜采取穩健的理財方式，千萬不可受高收益的誘惑而冒險。

生肖兔

屬兔的人有吉星「太陽」照耀，利於財祿，財富運勢還不錯，上班族無論哪個行業，進財機會都比較多；做生意的只要誠信經營，就可以財源滾滾。不過，「劫財」的出現，說明容易被他人掠奪錢財，要多加小心。

生肖龍

2022年「偏財」透出於天幹，有機會獲取不少的意外之財，平時賺錢的機會也多，投資理財方面也會有不錯的收獲。不過有流年「七殺」的出現，會讓求財過程充滿風險，做重要決定前記得三思而行。

生肖蛇

屬蛇的人2022年適逢「害太歲」之年，生活中花費較大，錢存不住，計畫之外的支出也會增加，同時還會遭遇到不少破財事件。建議做好理財，開源節流，同時避免招惹口舌，小心被迫破財消災。

生肖馬

屬馬的人2022年午馬與寅虎「三合」，對事業和個人發展有很大的助益，同時財運也會提升，利於合作互利，有好的計畫都可以主動實施，會有滿意的結果，工作順利、升職加薪，做生意的會有人幫助，能接到大訂單，大賺特賺。

生肖羊

屬羊的人在2022年遇到「陽德」這顆吉星，預示著以前的付出到了回報的時候，財運會主動送上門來，發財的機遇很多，看中的投資標的，一定能賺大錢，職場上也是順風順水，漲薪水、拿獎金，財運好到讓人眼紅！

生肖猴

屬猴的人犯沖又逢「大耗」，是一個不吉的預兆，整體運勢比較動蕩，尤其財運和事業會遭遇一定考驗，最好提前做好預防。應避免風險較大的合作，以免勞力傷財、無所收獲，耗財信息也非常明顯，要謹慎行事。

生肖雞

2022年在「正財」方面，能夠保持穩定向前發展的趨勢，事業如意、好運連連。工作上多得他人相助，是難得的好時機，要把握住機會，財運受到事業的帶動，個人的收入也會有所提高，賺得多也存得住。

生肖狗

屬狗的人2022年在工作上能得到貴人的提攜與幫助，將會更上一層樓，也有機會通過貴人得知不少賺錢商機。「武曲」偏財星照耀，會有不錯的進帳，放心去做，大筆錢財飛進荷包，萬事不愁。

生肖豬

屬豬的人2022年是「破太歲」的年份，意外的事較多，讓破財幾率增加，需要注意開源節流，多克制購物欲望，不要沖動買回一大堆沒有用的物品。可主動學習掌握新技能，力求在波折的年份中找到出路。