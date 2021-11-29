明年「逢九7生肖」坎坷多災！不只是歲數有9...「這類人」也會招厄

▲逢九的人，男生要小心生日前，女生則要小心生日後。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

老一輩的人常說年齡逢九易有厄運，即所謂「逢九必衰」或「逢九必凶」，指人的歲數在逢九年時，會多有不順和災難。命理網站「科技紫微網」近日即分享，2022年哪些生肖逢九需小心，以及該如何化解厄運。

所謂年齡「逢九」其實有兩種說法，首先，「逢九年」分為「明九」和「暗九」，而暗九又比明九更危險。「明九」就是虛歲年齡有九的數字，例如：9歲、19歲、29歲以此類推，而暗九則是指虛歲年齡為九的倍數，例如：9歲、18歲、27歲、36歲......

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俗話說：人遇逢九年，身心疲憊不順暢，常有坎坷多災難。輕則生病、破財，重則有性命危險，尤其是暗九，更要多加小心，應避免口舌之爭、肢體接觸和去危險的地方。此外，還需要注意2件事，第一是「男怕生日前，女怕生日後」，男生在逢九年的生日前多有災難，女生則在生日後；第二是「男防初一，女防十五」，男性要注意接近農曆初一的日子，女性是小心靠近農曆十五的日子。

2022年逢九需小心的生肖：

鼠：

1996年生虛歲27（暗九）

1984年生虛歲39（明九）

1960年生虛歲63（暗九）

1924年生虛歲99（既是明九，也是暗九）

兔：

1987年生虛歲36（暗九）

1951年生虛歲72（暗九）

龍：

1964年虛歲59（明九）

馬：

2014年生虛歲9（既是明九，也是暗九）

1954年生虛歲69（明九）

1942年生虛歲81（暗九）

猴：

2004年生虛歲19（明九）

1944年生虛歲79（明九）

雞：

2005年生虛歲18（暗九）

1969年生虛歲54（暗九）

1933年生虛歲90（既是明九，也是暗九）

狗：

1994年生虛歲29（明九）

1934年生虛歲89（明九）

▲在家中的吉位擺綠色植物能生好運。（圖／取自免費圖庫pexels）

逢九該如何消災解呃？

明九：

1.小病不拖、險地不去

2.避免借貸、擔保，或是大額投資

3.常穿紅色衣物，可避邪消災，例如：紅色背心、紅色內褲、紅繩、紅色腰帶等等

4.家中吉位擺綠色植物，如長青藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力能讓環境充滿「生氣」，有「生旺、行好運」之功效

5.保持積極樂觀的心，多與正能量的人相處能增添好運

暗九：

除了明九的5點外，還需注意以下幾點

1.遠離人多嘴雜的地方，避免衝突，多做善事積德

2.求陰陽五行護身符，隨身攜帶或放臥室床頭，能保平安健康

3.農曆初一和十五要拜神、沐浴、焚香、打坐

4.過年時在家祭拜流年太歲、本命元神，保佑諸事順利安康

5.避免投資、結婚、過生日、參加葬禮和大喜大悲，保持心境平和，可消災避難

6.善用吉祥物開運，隨身配戴黑曜石、本命佛、五帝錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品，可以淨化周圍的負能量磁場，有效驅邪、避災、保平安。但是要注意，吉祥物不是多多益善，選擇佩戴一兩樣即可。

最後，「心安則無事」，多多行善，常保身心愉快，並遵守上面方法，逢九也能扭轉命運。