屬虎不能參加婚宴？過來人曝「2超狂好處」輾壓屬龍：贏在起跑點

▲明年出生的會是虎寶寶。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人對於「生肖」有一些傳統習俗，像是屬虎的人就有許多禁忌要注意，親朋好友結婚時不能當伴娘，人家生小孩也不可進去探視，看似屬虎特別多缺點，不過很多網友卻認為這「根本是優點！」

一名網友在PTT表示，他和老婆幾年前結婚時，原本想邀請老婆閨蜜當伴娘，一問之下才知道對方屬虎，不僅不能當伴娘，甚至還得迴避喜事。原PO上網查才知道，古代認為虎年是「兇年」，這年出生的人個性特別兇惡，所以不適合出席婚宴場合，否則會沖煞到婚禮喜氣。

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▲傳統習俗中屬虎不可參加婚宴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



除了不能參加婚禮或當伴娘，原PO發現屬虎的人還不只這項禁忌，親友買新家入厝當天，屬虎的人要在門外等候不可進入，還有人家生小孩也不能進房探視寶寶或產婦。原PO好奇，「明年就虎年，你要是生一個虎年寶寶豈不是害她／他一輩子都不能參加喜事？」

底下留言幾乎一面倒認為屬虎是優點，省去很多不必要的社交場合，且學生時期競爭者較少，因為上一輩忌諱生出虎子虎女，所以那一年的小孩特別少，「屬虎也是有優點，小孩未來升學考試競爭者少，屬龍小孩多，不好考」、「超爽的，小時候都能在家打電動，不用見親戚」、「拒絕喜宴的好藉口+1」、「虎年生小孩就是讓你的小孩贏在起跑點，光是生日就能讓大學PR值比其他11生肖高。」