宜蘭拔三星蔥、摘火龍果＋搭船賞龜山八景　「買伴手達標」再抽第二波農遊券＋農村好禮

▲即新聞小編小孟最近使用888元農遊券到宜蘭玩，還體驗了在地著名的三星蔥農作體驗。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

年末就是要到處吃喝玩樂、犒賞自己一整年來的辛苦，今年更是能利用政府發行的振興五倍券以及各種加碼券，花小錢就讓旅程變得更加豐富好玩；其中「農遊券」加碼力道超猛，從去年的250元面額直接翻漲超過3倍，變成888元。除了第一階段抽到的88萬位幸運兒之外，農委會更祭出第2波加碼活動，民眾只要持現金、五倍券至指定合作農業場域，消費滿1000元，即可獲得「雙重中獎」機會，週週將抽出總價超過1800萬元、5000份的農村好禮；還能參加第二階段同樣為888元、共58萬份的農遊券抽獎活動，想親近認識這片土地、享受開闊自然又療育的氛圍，帶上農遊券出發吧，現在就是最好時機。

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不曉得怎麼安排農遊券行程的人看過來！跟著即新聞小編小孟衝宜蘭，第一站來到「綠寶石有機農場」，在農場主人手把手的教學之下，小孟成功做出宜蘭最具盛名的美食「三星蔥蔥油餅」，先將鮮嫩的三星蔥洗乾淨、把蔥切成蔥花，以麵粉混合手揉麵糰，擀平麵糰製作餅皮，在餅上均勻撒上蔥花後，將餅皮捲起壓平，最後下鍋熱油煎熟就完成，吃著自製金黃酥脆的三星蔥蔥油餅，小孟自豪煎得超好，吃起來蔥香誘人和著餅皮，只有一個字「讚」！料理過程中，小孟還學到判別三星蔥的小技巧，除了味道比較香之外，農場主人表示，可利用手指約15公分的長度比劃蔥白部分，通常宜蘭在地蔥的蔥白會超過15公分，驗明宜蘭蔥「正身」超簡單；小孟更親手透過正確手勢，將熟成的三星蔥從田地裡拔起，初體驗成就感滿滿。另外，喜歡吃火龍果的人，小孟更表示要趁著水果產季7到11月的此時，到宜蘭體驗火龍果採收樂趣，還能把辛苦採摘、價值250元的火龍果帶回家，限定行程得趕緊預約把握。

到了宜蘭絕不能錯過當地的自然美景，小孟推薦坐船一覽「龜山八景」，近距離感受大自然的鬼斧神工，讓壯觀磅礴景色洗滌身心靈。從宜蘭烏石港搭上船的小孟笑說自己是「乘風破浪的妹妹」，伴著藍天白雲和耀眼陽光，欣賞蔚藍海天廣闊景致、吹著涼爽海風超級舒壓，一路上看到靈龜擺尾、海底溫泉、龜島傳奇、龜島磺煙、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜山朝日以及神龜戴帽，8大龜山島特殊景觀，其中有因火山作用與海浪侵蝕而形成的，也有必須在特定天候、潮汐情況下才能見到的奇特風光；旅程中還能讓遊客下船、腳踏實地登上龜山島，讓小孟大讚好像出國旅遊，島上綠樹成蔭，散落著過去設立、現已荒廢的軍事遺跡，濃濃懷舊感，鬱鬱蔥蔥山景倒映海面上，隨手拍都是明信片般的美照，船長說幸運的話還能看到多種鯨豚在龜山島外海優游。

玩了一整天，小孟不忘要買伴手禮給家人朋友，行程最後一站抵達宜蘭縣壯圍鄉農會，使用農遊券購買在地特色農產品，回家還能持續回味這趟旅程的美好。像是壯圍有名的「糧善米」，通過檢測零農藥，吃起來又香又Q還能讓人吃得很安心；還有拿到第一屆宜蘭勁好農漁特產10大好物殊榮的「米花釀」，是由糧善米提煉出來的現代甘酒，而且零酒精成分，兩款都是當地人也掛保證的送禮首選。

小孟提醒，買愈多農特產品愈有機會獲得農委會推出的第二波加碼好禮，只要以五倍券或現金在指定合作農業場域，消費滿1000元，下載農遊券APP並註冊會員登錄活動，就能獲得一次抽獎機會，即日起至111年1月30日前登錄，可抽第二階段農遊券888元一張； 111年4月10日前登錄，每週都能參加「週週抽好禮」活動，登錄禮品包括價值5千元的農村好物驚喜箱，整年份的蔬菜箱、好米、羊乳、漁產，或林務局超搶手人氣商品，農村、農場、森林任你遊等，總品項超過5千份、總價達1800萬元，抽獎機會不限週次、次數且累計無上限，可跨週重複得到不同獎項。

小孟笑說這次：「有得吃、有得玩、有得拿」，使用888元農遊券就能玩透宜蘭太划算，再加上農委會滿千抽獎活動，她大推民眾快上行政院農委會農遊券官網，從眾多優惠行程中找到自己喜歡的，開心農遊趣。

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