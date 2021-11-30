　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭拔三星蔥、摘火龍果＋搭船賞龜山八景　「買伴手達標」再抽第二波農遊券＋農村好禮

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲即新聞小編小孟最近使用888元農遊券到宜蘭玩，還體驗了在地著名的三星蔥農作體驗。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

年末就是要到處吃喝玩樂、犒賞自己一整年來的辛苦，今年更是能利用政府發行的振興五倍券以及各種加碼券，花小錢就讓旅程變得更加豐富好玩；其中「農遊券」加碼力道超猛，從去年的250元面額直接翻漲超過3倍，變成888元。除了第一階段抽到的88萬位幸運兒之外，農委會更祭出第2波加碼活動，民眾只要持現金、五倍券至指定合作農業場域，消費滿1000元，即可獲得「雙重中獎」機會，週週將抽出總價超過1800萬元、5000份的農村好禮；還能參加第二階段同樣為888元、共58萬份的農遊券抽獎活動，想親近認識這片土地、享受開闊自然又療育的氛圍，帶上農遊券出發吧，現在就是最好時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不曉得怎麼安排農遊券行程的人看過來！跟著即新聞小編小孟衝宜蘭，第一站來到「綠寶石有機農場」，在農場主人手把手的教學之下，小孟成功做出宜蘭最具盛名的美食「三星蔥蔥油餅」，先將鮮嫩的三星蔥洗乾淨、把蔥切成蔥花，以麵粉混合手揉麵糰，擀平麵糰製作餅皮，在餅上均勻撒上蔥花後，將餅皮捲起壓平，最後下鍋熱油煎熟就完成，吃著自製金黃酥脆的三星蔥蔥油餅，小孟自豪煎得超好，吃起來蔥香誘人和著餅皮，只有一個字「讚」！料理過程中，小孟還學到判別三星蔥的小技巧，除了味道比較香之外，農場主人表示，可利用手指約15公分的長度比劃蔥白部分，通常宜蘭在地蔥的蔥白會超過15公分，驗明宜蘭蔥「正身」超簡單；小孟更親手透過正確手勢，將熟成的三星蔥從田地裡拔起，初體驗成就感滿滿。另外，喜歡吃火龍果的人，小孟更表示要趁著水果產季7到11月的此時，到宜蘭體驗火龍果採收樂趣，還能把辛苦採摘、價值250元的火龍果帶回家，限定行程得趕緊預約把握。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

到了宜蘭絕不能錯過當地的自然美景，小孟推薦坐船一覽「龜山八景」，近距離感受大自然的鬼斧神工，讓壯觀磅礴景色洗滌身心靈。從宜蘭烏石港搭上船的小孟笑說自己是「乘風破浪的妹妹」，伴著藍天白雲和耀眼陽光，欣賞蔚藍海天廣闊景致、吹著涼爽海風超級舒壓，一路上看到靈龜擺尾、海底溫泉、龜島傳奇、龜島磺煙、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜山朝日以及神龜戴帽，8大龜山島特殊景觀，其中有因火山作用與海浪侵蝕而形成的，也有必須在特定天候、潮汐情況下才能見到的奇特風光；旅程中還能讓遊客下船、腳踏實地登上龜山島，讓小孟大讚好像出國旅遊，島上綠樹成蔭，散落著過去設立、現已荒廢的軍事遺跡，濃濃懷舊感，鬱鬱蔥蔥山景倒映海面上，隨手拍都是明信片般的美照，船長說幸運的話還能看到多種鯨豚在龜山島外海優游。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

玩了一整天，小孟不忘要買伴手禮給家人朋友，行程最後一站抵達宜蘭縣壯圍鄉農會，使用農遊券購買在地特色農產品，回家還能持續回味這趟旅程的美好。像是壯圍有名的「糧善米」，通過檢測零農藥，吃起來又香又Q還能讓人吃得很安心；還有拿到第一屆宜蘭勁好農漁特產10大好物殊榮的「米花釀」，是由糧善米提煉出來的現代甘酒，而且零酒精成分，兩款都是當地人也掛保證的送禮首選。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

小孟提醒，買愈多農特產品愈有機會獲得農委會推出的第二波加碼好禮，只要以五倍券或現金在指定合作農業場域，消費滿1000元，下載農遊券APP並註冊會員登錄活動，就能獲得一次抽獎機會，即日起至111年1月30日前登錄，可抽第二階段農遊券888元一張； 111年4月10日前登錄，每週都能參加「週週抽好禮」活動，登錄禮品包括價值5千元的農村好物驚喜箱，整年份的蔬菜箱、好米、羊乳、漁產，或林務局超搶手人氣商品，農村、農場、森林任你遊等，總品項超過5千份、總價達1800萬元，抽獎機會不限週次、次數且累計無上限，可跨週重複得到不同獎項。

▲▼農遊券,宜蘭,三星蔥,龜山島,龜山八景,抽獎。（圖／翻攝自影片）。

小孟笑說這次：「有得吃、有得玩、有得拿」，使用888元農遊券就能玩透宜蘭太划算，再加上農委會滿千抽獎活動，她大推民眾快上行政院農委會農遊券官網，從眾多優惠行程中找到自己喜歡的，開心農遊趣。

行政院農業委員會 廣告

►KANGOL超溫暖奶茶色大學T打折了

ET快訊
快訊／高嘉瑜首發聲 「希望不要有下一個受害者」
根本不是板橋林家人！　林秉樞真實背景曝
Omicron魔王12月入侵台灣？　陳時中：不排除這可能
看新聞才知女兒被打！　高嘉瑜母心疼說話了
快訊／爆痛毆高嘉瑜！林秉樞扯「喪母之痛」3點回應了
快訊／高嘉瑜一早現身立院　簽到後離去
快訊／鈕承澤今入獄！　性侵劇組女員工關4年
徐旭東首表態「反台獨」！　2件事讓他最著急
快訊／5縣市大雨特報！　冷氣團夾雨彈襲
ET民調／四大公投「這一項」首逆轉超車！
高嘉瑜男友「文青作品」被挖出！　網驚恐怖反差

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擴大振興在地商家　高雄加碼推對接中央方案

888元農遊券第二波！「買鳳梨釋迦滿700可抽」　限量58萬份

各地「變天時程表」出爐！今天越晚越冷　連凍5天局部探10°C

姐姐謝金燕真的來了！盧秀燕豪氣宣布：加碼2組百萬現金12／5抽出

交往恐怖情人時受訪！高嘉瑜「1句話」洩愛情觀：不一定要結婚

境外生單日再大增9例確診　校園累計總數達903例

林秉樞不是「板橋林家後代」！　知情人士爆：他是台南人

高嘉瑜初戀談20年！分手後超展開「他結婚當爸」　去年1句洩端倪

消化性潰瘍患福音！「氫離子阻斷劑」有條件納健保　年嘉惠3萬人

台灣恐在12月就被Omicron入侵？陳時中：不排除有這種可能

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

各地「變天時程表」出爐！今天越晚越冷　連凍5天局部探10°C

姐姐謝金燕真的來了！盧秀燕豪氣宣布：加碼2組百萬現金12／5抽出

交往恐怖情人時受訪！高嘉瑜「1句話」洩愛情觀：不一定要結婚

境外生單日再大增9例確診　校園累計總數達903例

林秉樞不是「板橋林家後代」！　知情人士爆：他是台南人

高嘉瑜初戀談20年！分手後超展開「他結婚當爸」　去年1句洩端倪

消化性潰瘍患福音！「氫離子阻斷劑」有條件納健保　年嘉惠3萬人

台灣恐在12月就被Omicron入侵？陳時中：不排除有這種可能

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞提「喪母之痛」3點回應了：並無價值可言

客點2碗豆花冰分開裝　「結帳為1事不買了」店家傻眼

愛吃花生還一道菜分3天吃　他肝長「棒球大腫瘤」爆瘦10公斤

家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

中橫64.5公里10ｍ高樹木倒塌　橫阻車道全封閉緊急排除中

浪漫一日遊穿越仙氣銀瀑走進無人車站！瀑布秘境走路5分鐘就到

燃燒金紙燒毀蚵寮火勢猛烈險波及民宅　幸搶救得宜險釀災禍

主播見高嘉瑜家暴案：勾起痛苦記憶！　過來人「親吐離不開主因」

耳內悶脹！他就醫崩潰「耳朵變產房」　活生生飛蛾安居生子

各地「變天時程表」出爐！今天越晚越冷　連凍5天局部探10°C

姐姐謝金燕真的來了！盧秀燕豪氣宣布：加碼2組百萬現金12／5抽出

宋仲基外婆去世！剛拿下青龍人氣獎　收噩耗「悲痛守靈堂2天」

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

工安新人督導　工人酸：你最沒用

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

4星座很少說愛你「卻愛得很持久」甜爆了！

冷氣團恐探10度↓　鄭明典：今晚就要衝一波低溫

Foxy下載電影老是變A片　網秒懂

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

新颱估今生成！冷氣團來了越晚越冷連3天探10度

童顏女星炸I級車頭燈！濕身用兩塊布遮

更多熱門

相關新聞

即／龍德造船廠工安意外　1命危1昏迷搶救中

即／龍德造船廠工安意外　1命危1昏迷搶救中

宜蘭南方澳龍德造船廠30日上午發生工安意外，兩名工人疑似吸入不明氣體後昏迷，1人無呼吸心跳送蘇澳榮民醫院救治，另1人意識不清送羅東聖母醫院救治，警調查事故原因中。

趁女友上班對她女兒下手　色男下場出爐

趁女友上班對她女兒下手　色男下場出爐

龜山島磺煙噴235公尺創新高　火山爆發前兆？

龜山島磺煙噴235公尺創新高　火山爆發前兆？

女騎士蘭陽大橋疑自摔　遭後車輾壓亡

女騎士蘭陽大橋疑自摔　遭後車輾壓亡

妙齡女飲水機前裝水　他貼身後偷拍裙底

妙齡女飲水機前裝水　他貼身後偷拍裙底

關鍵字：

農遊券宜蘭三星蔥龜山島龜山八景抽獎

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面