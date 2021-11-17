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擴大振興在地商家　高雄加碼推對接中央方案

▲擴大振興在地商家，高雄加碼推對接中央方案。（圖／高雄市政府提供）

▲高市府針對中央加碼券再度推出高雄券對接方案。（圖／高雄市政府提供；以下同）

地方中心／綜合報導

疫後振興經濟，高雄市政府搭配中央振興五倍券上路，推出「高雄開就賺」，活動引發熱烈迴響。除了五倍券，中央各部會還祭出農遊券等加碼券，高市府也緊鑼密鼓規劃第二波加碼振興活動，針對中央加碼券再度推出高雄券對接方案，並擴大納入高雄客庄與原民7區的商家，擴大振興復甦在地商家經濟。

「高雄開就賺」活動結合因疫情嚴重受創的產業發放高雄劵，接續的加碼振興，高市府以協助業者快速復甦為目標，請對接中央加碼券的各局處，全體總動員邀請所有加碼券適用店家共同參與成為「滿500送100高雄券」發放夥伴店家，並鼓勵店家自主推出優惠加碼活動，讓加碼優惠多更多。

▲擴大振興在地商家，高雄加碼推對接中央方案。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄券加碼活動特別將客庄與原民7區所有商家納入。

高市府說，中央各部會加碼券包括農遊券、動滋券、國旅券、i原券、客庄券、藝FUN券及地方創生券等。民眾只要抽到各部會加碼券，並在適用加碼券且加入發放高雄券振興夥伴的高雄店家消費(註：國旅券需搭配購買旅行社高雄行程)，不論持加碼券或紙本振興五倍券，市府皆以「滿500送100」為原則加碼贈送高雄券。

除對接中央加碼券方案，高市府表示，這次高雄券加碼活動特別將客庄與原民7區所有商家納入，民眾只要到客庄與原民7區加入發放高雄券振興夥伴並張貼標章貼紙的店家，持紙本振興五倍券消費滿500元，即可適用發放100元高雄券。

▲擴大振興在地商家，高雄加碼推對接中央方案。（圖／高雄市政府提供）

▲高市府鼓勵店家自主推出優惠加碼活動，讓加碼優惠多更多。

針對如何使用加碼券還沒有想法的民眾，高市府貼心提供使用攻略，例如用藝FUN券買電影票或買書，領到的高雄券剛好拿來買爆米花或咖啡；用動滋券到運動中心健身，獲贈的高雄券也可再增加健身時數；至於抽中國旅券、農遊券、客庄券、i原券或地方創生券的民眾，亦可拿回饋的高雄券到夜市、原住民手工藝品店或特色農特產品店等地消費，共同振興高雄經濟。相關細節可參考高雄市政府「高雄開就賺」網站( https://kh100.tw/promotion/eight )。

另外，「高雄開就賺」數位方案為全台首創地方政府加碼同步對接中央數位振興券，民眾反應相當熱烈，為感謝對市民及外縣市民眾對此活動大力支持，高市府兌現加碼承諾，數位對接高雄券額度由原規劃10萬份加碼至20萬份，加碼額度開始啟用，請民眾把握機會。

(高雄市政府新聞局廣告)

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