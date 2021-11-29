龜山島磺煙噴235公尺創新高　火山爆發前兆？專家解惑

▲龜山島呼大口氣，11/21下午磺煙噴235公尺高，創17年來新高，民眾憂火山爆發前兆？（圖／簡逢均提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人精神地標的龜山島，21日下午「龜島磺煙」大爆發，一舉沖過高235公尺高的龜首；由於磺煙爆發規模越來越大，有民眾擔心是否為龜山島火山爆發前兆？宜蘭水資處表示，龜島磺煙噴發目前屬能量自然釋放，會再比對歷史資料，持續與專家連繫關注噴發情形，暫無火山噴發疑慮。

難得一見的宜蘭龜山島八景之一「龜島磺煙」，17年前噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，消失了17年，在今（2021）年3月14日是重現江湖。11月21日上午比之前噴發規模更大，約有4樓高！同日下午，龜山島極似活力起來的大口吐氣，磺煙直上沖過高235公尺高的龜首，是17來至今規模最大。

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「龜島磺煙」創17年新高，有民眾擔心是否為龜山島火山爆發前兆？宜大通識教育中心助理教授江協堂說，龜山島設有微震、溫度及氣體3種觀測，並依照地震波型不同會有構造型地震及火山型地震，能偵測到非常微小的震動，只要有火山噴發跡象，每天偵測到的震動頻繁會增加，而且溫度也會提升，依照目前的監測設施，大概在幾天前就能預知火山會不會噴發。

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