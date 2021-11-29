　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來超火紅的「故障藝術Glitch Art」，將失靈扭曲的數位圖案，添加藝術創意，把缺陷扭轉成藝術品！今年CSD中衛年度雪花口罩，就效法故障藝術，自創「雪花故障碼」圖案，破碎的金銀色雪花飄落，呈現一種特殊美感。12月2日起，「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款雪花口罩將於東森購物網上架販售。

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中衛雪花口罩有兒童版。（圖／CSD中衛提供）

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，許多粉絲每年12月都敲碗等待中衛新款雪花口罩。疫情持續至今快2年，希望大眾在漫長的「世界故障」期間仍能看見光明美麗的一面，所以打破雪花結晶體，讓殘缺的「雪花故障碼」碎片飄落在純白口罩上。金屬感的金色和銀色雪花不僅不失色，反而更加閃耀，藉此鼓勵大家正面看待暫時失靈的世界，享受獨特故障美學。

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛「耀金雪花」口罩。（圖／CSD中衛提供）

周令怡指出，雖疫情尚未退散，但許多人已想著重捨往日生活，歡樂的12月聖誕派對即將到來，一銀一金閃著金屬色系的雪花口罩，正符合節慶氣氛。

CSD中衛運用今年流行的復古金屬派對元素，採用高質感的仿絲絨水針布，打造「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩。加上中衛獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，金、銀、白特殊編織的混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天依然舒適。

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

ET快訊
明年「逢九7生肖」坎坷多災！不只歲數有9「這類人」也會招厄
快訊／北市刑大遭搜索！　1組長被當場帶走
花20元中頭獎！他沒在北部買房　女兒超感謝
英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊
被爆31歲存到5千萬！Joeman「神回1句」　網秒懂：更羨
好萊塢大咖女星確診！　憔悴拒上鏡：覺得自己很垃圾
快訊／歐洲又一國淪陷！13人中Omicron　全和球隊有關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本海底火山噴「大量浮石」恐漂台　漁業署：對航行會有影響

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

華航首架A321neo今交機！無線網路可追劇　全平躺豪華客艙曝光

打擊樂版《木蘭》進化！殘酷環境不得不勇敢⋯朱宗慶樂團跨年演出

前男友一吵架就撞衣櫥！恐怖情人自爆「跳車黑歷史」：不是想死

路易莎聊天「被瞪還找店員」引熱議　業者：只有一種情況會勸導

學者為萊豬公投狠嗆「到底有沒有唸書」　陳吉仲回應了

證券妹「大U美背」飄仙氣！　爆養眼月曆瘋傳「直接給下載」

Omicron來勢洶洶！　他預言明年「這一天」過後危機解除

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

日本海底火山噴「大量浮石」恐漂台　漁業署：對航行會有影響

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

華航首架A321neo今交機！無線網路可追劇　全平躺豪華客艙曝光

打擊樂版《木蘭》進化！殘酷環境不得不勇敢⋯朱宗慶樂團跨年演出

前男友一吵架就撞衣櫥！恐怖情人自爆「跳車黑歷史」：不是想死

路易莎聊天「被瞪還找店員」引熱議　業者：只有一種情況會勸導

學者為萊豬公投狠嗆「到底有沒有唸書」　陳吉仲回應了

證券妹「大U美背」飄仙氣！　爆養眼月曆瘋傳「直接給下載」

Omicron來勢洶洶！　他預言明年「這一天」過後危機解除

日本海底火山噴「大量浮石」恐漂台　漁業署：對航行會有影響

最狂街頭高手一次看！Red Bull Mind The Gap台灣決賽12／4嗨翻西門

助愛奇兒家庭！天使心家族推公益禮盒、慈善音樂會

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

「情色教主」雪碧一審遭判「賠償林咚咚」　曝下一步：謝謝關心！

【廣編】阿滴代言「長群享享CITY」　首場沙龍談斜槓

LINE Pay退出一卡通股東！　LINE Pay Money擬年底前更名

雙北居住大不易　侯友宜與信義房屋周俊吉為青年開解方

防疫保單賠爆！泰國保險公司超後悔　請求100％退費撤銷保單

澳洲總理喊「勿向好戰中國示弱！」　外交部：台灣是不可或缺一環

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

揭穿台大作弊科系！學姐公布「就是理組」

台大作弊4女「名字被爆出」　學姐心軟幫說話

快訊／華航機師傳確診　諾富特隔離第5天PCR陽性

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

英國返台回不來？陳時中1句話反嗆

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了「叫我們閉嘴？」

更多熱門

相關新聞

東森國際、東森購物網ESG再傳捷報　邁向永續TCSA奪四大獎

東森國際、東森購物網ESG再傳捷報　邁向永續TCSA奪四大獎

2021 TCSA台灣企業永續獎今年邁入第14屆，東森集團旗下東森國際榮獲TCSA台灣企業永續報告書-貿易百貨業第二類金獎，以及台灣永續行動獎-SDGs9工業、創新基礎建設銅獎；首度參加評比的東森購物網亦傳捷報，榮獲TCSA台灣企業永續報告書-貿易百貨業金獎肯定，分別由東森集團副總裁廖尚文、東森購物網總經理彭鴻珷代表受獎。

買「10大熱銷產品」送東森幣　滿額再抽3C家電禮

買「10大熱銷產品」送東森幣　滿額再抽3C家電禮

翁章梁北上力推阿里山高山茶、咖啡

翁章梁北上力推阿里山高山茶、咖啡

五倍券花費通路「電商躍居前三大！」　近三成消費者宅家開心花

五倍券花費通路「電商躍居前三大！」　近三成消費者宅家開心花

東森購物網嘉義優鮮旗艦館上線

東森購物網嘉義優鮮旗艦館上線

關鍵字：

故障藝術CSD中衛東森購物網雪花

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面