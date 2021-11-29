特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

▲中衛雪花口罩將於12月2日在東森購物網上架。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來超火紅的「故障藝術Glitch Art」，將失靈扭曲的數位圖案，添加藝術創意，把缺陷扭轉成藝術品！今年CSD中衛年度雪花口罩，就效法故障藝術，自創「雪花故障碼」圖案，破碎的金銀色雪花飄落，呈現一種特殊美感。12月2日起，「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款雪花口罩將於東森購物網上架販售。

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▲中衛雪花口罩有兒童版。（圖／CSD中衛提供）

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，許多粉絲每年12月都敲碗等待中衛新款雪花口罩。疫情持續至今快2年，希望大眾在漫長的「世界故障」期間仍能看見光明美麗的一面，所以打破雪花結晶體，讓殘缺的「雪花故障碼」碎片飄落在純白口罩上。金屬感的金色和銀色雪花不僅不失色，反而更加閃耀，藉此鼓勵大家正面看待暫時失靈的世界，享受獨特故障美學。

▲中衛「耀金雪花」口罩。（圖／CSD中衛提供）

周令怡指出，雖疫情尚未退散，但許多人已想著重捨往日生活，歡樂的12月聖誕派對即將到來，一銀一金閃著金屬色系的雪花口罩，正符合節慶氣氛。

CSD中衛運用今年流行的復古金屬派對元素，採用高質感的仿絲絨水針布，打造「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩。加上中衛獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，金、銀、白特殊編織的混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天依然舒適。