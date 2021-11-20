翁章梁縣長北上力推阿里山高山茶、咖啡　嘉義商品買氣旺

▲2021「臺灣國際茶業博覽會」與「臺灣國際咖啡展」中，嘉義縣13家名茶業者及6家咖啡業者共同參展，嘉義縣長翁章梁(左4)、立委陳明文(左3)今特別北上參與高山茶都X啡嚐嘉義館的迎賓亮點儀式典禮。(圖／嘉義縣政府提供，下同)

消費中心／台北報導

嘉義縣長翁章梁今（20）日偕同立委陳明文，親自北上到南港展覽館，為「臺灣國際茶業博覽會」與「臺灣國際咖啡展」中，嘉義縣政府打造的「高山茶都」名茶館和「啡嚐嘉義」精品咖啡形象館巡禮。翁章梁表示，嘉義縣政府目前積極推動多元農產品行銷通路，如果還想買更多嘉義縣的優質農特展品，歡迎上東森購物網「嘉義優鮮」專區選購。

2021「臺灣國際茶業博覽會」與「臺灣國際咖啡展」，19日起在臺北南港展覽館盛大開幕，嘉義縣政府指出，嘉義縣位處於23 .5度的北回歸線上，陽光充足，雲霧繚繞，日夜溫差大，形塑了臺灣最高品質的高山茶和咖啡；因此，今年特別嚴選13家茶葉及6家咖啡業者組團北上參展，嘉義館開館第一天，就有許多買家聞名而來，買氣熱絡。

▲縣長翁章梁及立法委員陳明文到展館為嘉義縣業者一一打氣。



瞄準疫後商機，嘉義縣各家業者無不卯足全力推廣自家好商品，在高山茶部分，有來自大阿里山茶區無毒栽種的有機高山茶正新園茶業與普茶香茶坊，通過亮點茶莊的FKUO山芙蓉及小山霂茗，清真認證的梅山鄉農會和林園製茶，曾在國內茶葉競賽獲獎的仙記名茶、豆輝健茶院、舜億茶緣與上立名茶，以及從栽種到烘焙都一手包辦的眷茶屋、旅人茶濃和天然莊，每家茶品牌都有各自風格，唯一不變的是對茶的用心，從製作到銷售，不假他人之手，只想把最好的高山茶呈現給消費者。



在咖啡部分，邀集了曾榮獲多項全國大賽咖啡獎項的優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、科子林咖啡莊園、閒雲居咖啡莊園及鼎豐珈琲莊園，取得有機驗證的阿里山咖啡股份有限公司，還有採用自然農法栽種的豆讚咖啡莊園，帶來甘醇、滑順的阿里山高山咖啡與現場民眾分享。



另外，今年嘉義縣政府首度規劃嘉義館專屬的「高山茶都X啡嚐嘉義」線上購物網頁（網址：https://chyteacoffee.waca.tw/），打破地域限制，讓無法親臨現場的消費者，在家動動手指，就能品嚐高山好茶與精品咖啡，消費滿額還可以參加抽獎拿好禮唷！另外，如果還想買更多嘉義縣的優質農特展品，也可以上東森購物網「嘉義優鮮」專區選購。

翁章梁縣長、立委陳明文、農糧署主秘陳啟榮、竹崎地區農會總幹事林孟怡、番路鄉農會代理總幹事盧淑惠及嘉義縣咖啡產業發展協會理事長方正倫，今(20日)特別到展館巡禮與業者一一加油打氣。陳明文表示，阿里山的茶是無庸置疑的「世界第一等」，阿里山的咖啡更是得獎常勝軍；翁章梁也特別強調，「相信只要喝過，就能馬上體會到嘉義縣高山茶與咖啡的好，雖然今年咖啡全國賽因為疫情未舉辦，但是在去年的咖啡全國比賽中，20名的獎項，其中14名就由嘉義縣拿走，冠軍咖啡當然也是屬於嘉義縣的，好多業者都跟我說，才展覽第2天產品都賣光了！茶呢，更不用說，講到高山茶，就非阿里山莫屬，所以大家到展場逛時，只要看到嘉義縣的咖啡和茶，買就對了！」

嘉義縣政府農業處說明，如果大家想要品嚐到更多更好的嘉義高山好茶與咖啡，千萬不能錯過12月25日到明年1月2日，歡迎到嘉義縣中埔鄉農會金蘭辦事處，參加「高山茶都．嘉義」博茶會！

▲力推嘉義極光！翁章梁現身全聯發放試吃杯，現場貨架搶購一空。