台灣恐再失1友邦？宏都拉斯親中候選人宣布勝選　曾許諾將與台斷交

記者葉睿涵／綜合報導

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，目前開票作業正在如火如荼地展開。在開出的31%選票中，立場親中的自由重建黨候選人卡斯楚大幅領先執政黨的阿斯夫拉，因此反對黨宣布，卡斯楚已在這場選舉中勝出。由於卡斯楚曾在選前承諾，當選後將立刻與台灣斷交，轉投中國懷抱，因此卡斯楚勝選後，宏國與台灣之間的邦交立刻成為焦點。

據路透社報導，卡斯楚（Xiomara Castro）目前已暫時取得53.5%的選票，領先阿斯夫拉（Nasry Asfura）的34%得票率約20個百份點，因此卡斯楚在早些時候率先宣布，她已在本次的選舉中獲勝，有望成為當地首位女性總統。

卡斯楚在宣布勝選之時，讚揚選民成功扭轉威權主義，同時也承諾會與社會各界和國際社會展開對話，為國家尋找出路。她指出，她將組建一個「和解」的政府，並通過公投加強直接民主，「這個國家不會再濫用權力」。

卡斯楚是前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她過去曾2度受丈所帶領的左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）提名參選總統，不過都以敗選結尾。卡斯楚曾在選前表示，如果她成功當選總統，將立刻與台灣斷交，改與中國建交，因此若卡斯楚真的在本次選舉中獲勝，那麼宏都拉斯與台灣的邦交關係可能會出現變化。

▲宏都拉斯立場親中的「自由重建黨」候選人卡斯楚宣布勝選。（圖／達志影像／美聯社）

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